Psoe Ferrol lamenta «que o prendido de Nadal se demore ata o día 5»

O grupo municipal socialista ferrolano lamenta que o prendido de Nadal se demore ata o día 5, «perdendo así a oportunidade de desfrutalo o primeiro fin de semana de decembro, como viña sendo habitual»

Consideran «inaceptable os socialistas e que o Concello de Ferrol prenda o seu alumeado por detrás doutros Concellos da Comarca, coma é o caso de Narón»

A este respecto, puntualizan que «o pasado ano adiantouse ao día 2, venres, garantindo a atracción de visitantes á cidade durante toda esa fin de semana e recordan que os últimos anos Ferrol deu “pasos de xigante” para converterse nun punto de referencia do alumeado de Nadal. Para iso, e como destacou a concelleira do PSdeG-PSOE Ana Lamas, o que fixo o goberno anterior foi incrementar a contía do contrato, a calidade e tamaño dos motivos e o número de barrios incluídos no mesmo»

“Garantir unha boa programación de Nadal é crucial para manter a centralidade da comarca e potenciar o noso tecido comercial e hostaleiro, e iso debería de ser una prioridade para un goberno municipal que tanto lle gusta falar da Marca Ferrol”, indica Lamas, que subliñou que o retraso na data de prendido do alumeado “só pode deberse a un erro de previsión, xa que se deixaron listos os pregos técnicos para que o novo goberno tivera adiantado o traballo”.

O grupo socialista solicita que «se manteñan proxectos do período anterior, coma a decoración da paxareira ou o prendido da zona rural, aínda que non entende o motivo polo que se fan coincidir as datas da festa do rural co prendido da zona urbana»

“A festa do rural é unha fermosa actividade, na que ven Papá Noel, e conta coa implicación da Coordinadora do Rural, polo que facer coincidir os dous eventos pode desmobilizar a moitos cativos e cativas da zona rural que baixen ao centro e que non poidan desfrutar da outra actividade»

«Ninguén entendería que se fixera coincidir as celebracións que se fan noutros barrios co prendido de Nadal», asegura Ana Lamas