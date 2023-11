O pleno de Narón aproba abonar a Ferrol 1,2M€ pola depuración correspondente ó 2022

O Concello de Narón acolleu este xoves 16, ás 9:30 horas, un pleno extraordinario no que se aprobou abonar ao veciño Concello de Ferrol os gastos efectivos do servizo de depuración correspondentes ao ano 2022.

Os edís de Terra Galega e BNG votaron a favor do punto, se ben tanto os do PP como os do PSOE se abstiveron.

O Consistorio naronés aboará unha partida de 1,2 millóns de euros no citado concepto. O voceiro de Terra Galega e edil de Facenda, Román Romero, recordou que se informou aos grupos da oposición da tramitación do expediente.

Así mesmo, o edil indicou que xa se solicitou unha reunión co actual equipo de goberno de Ferrol “para poder tratar este e outros temas vencellados ás dúas cidades”.