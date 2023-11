A Deputación da Coruña convoca a III edición dos premios de Boas Prácticas en Servicios Sociais

A Deputación da Coruña convoca a terceira edición do Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais, un galardón co que pretende recoñecer ás entidades que traballan no eido social e na protección dos colectivos máis vulnerables na provincia.

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) vén de publicar as bases deste certame, que premiará o traballo realizado por entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña, e das persoas que están detrás delas, a prol do benestar social das persoas con máis dificultades.

As bases establecen que as entidades que presenten os seus proxectos deberán desenvolver a súa actividade nalgunha destas áreas: familia, infancia e mocidade; persoas con diversidade funcional; persoas maiores; minorías étnicas e inmigración; drogodependencias e outros trastornos aditivos; ou situación ou risco de exclusión social.

“Queremos que estes premios sexan un recoñecemento a todas aquelas entidades e persoas que cada día contribúen a mellorar a vida das persoas máis desfavorecidas, que traballan para construír unha sociedade mellor”, afirmou o presidente provincial, Valentín González Formoso.

40.000 euros en premios

A deputada de Política Social, Mar García Vidal, destacou que nesta edición a Deputación outorgará catro premios de 10.000 euros cada un; tres deles aos mellores proxectos exemplo de boas prácticas no eido social e un premio á traxectoria dunha entidade que destaque pola súa implicación na mellora da vida das persoas.

“Desde a Deputación apoiamos o traballo de 273 entidades sociais cada ano, financiamos 411.000 horas de servizo de axuda no fogar,contratamos a 179 profesionais dos servizos sociais nos concellos e atendemos a máis de 2.700 persoas maiores co noso servizo de Teleasistencia. Son cifras que amosan que o eido social é un dos eixos fundamentais da acción desta institución”, afirmou a deputada.

Na última edición deste certame, as entidades premiadas foron Down Coruña, Teima Down Ferrol, Aspanaes e Ambar Barbanza. Aspronaga e a Asociación Íntegro recibiron sendas mencións honoríficas.

O prazo para presentarse determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP a través da Base de Datos Nacional de Subvencións.

As propostas deberán achegarse de xeito telemático a través da plataforma SUBTeL da Deputación.

As bases dos premios poden consultarse a traves do seguinte enlace: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/11/14/2023_0000008981.html