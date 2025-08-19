Los embalses del Miño-Sil y Galicia Costa, al 76,4 y al 52,3% de su capacidad

La reserva hídrica almacena 34.734 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 62% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Los del Miño-Sil y Galicia Costa están, respectivamente, al 76,4 y al 52,3% de su capacidad.

Aunque los embalses han perdido en esta última semana 1.055 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,9% de su capacidad, se encuentran todavía 8,3 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 53,7%.

Las cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (69%), el Miño-Sil (76,4%), el Duero (69,7%), el Tajo (70,7%), el Guadiana (61,2%), Tinto, Odiel y Piedras (77,7%), el Ebro (64,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,4%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (52,3%), Guadalete-Barbate (45,8%), el Guadalquivir (47,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,3%), el Júcar (53,8%) y el Segura (25,5%), que vuelve a estar a la cola. Según el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), publicado este lunes, la cuenca está al 26% y tiene 292 hm3 almacenados. En comparación, el año pasado estaba al 18% y almacenaba 207 hm3.

Por vertientes, la Atlántica está al 63,2% y la Mediterránea, al 58,1%. Además, la reserva de uso consuntivo –de uso humano– se encuentra al 56,46% y tiene 21.903 hm3 con datos a 18 de agosto. Mientras, la de uso hidroeléctrico está al 74,4% y almacena 12.831 hm3.