Alerta en Narón, por unha estafa na venda de entradas para o espectáculo “La Sirenita. El musical”

O Padroado da Cultura de Narón recibiu unha alerta por unha estafa coa venda de entradas para o espectáculo “La Sirenita. El musical”, que non está programado na cidade aínda que se anuncia a través dalgunha páxina web para o vindeiro 10 de decembro no Auditorio municipal.

Dende o Padroado incídese en que a única plataforma válida para a adquisición de entradas é a do propio Padroado, a través da web: www.padroadodecultura.es ou da billeteira do Pazo da Cultura.

No caso de que se sospeite de actos como o indicado, prégase que se contacte antes de proceder á compra coa billeteira do Pazo, a través do número de teléfono: 981 391 144 ou se consulte a web do Padroado, onde se publicitan todos os espectáculos programados.