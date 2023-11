Neda e Fene acollen encontros para difundir o Programa de Axudas do FEMPA 2021-2027

O GALP Golfo Ártabro Norte convoca dúas novas xornadas de divulgación do Programa de Axudas do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 este martes 14 de novembro.

As dúas citas serán nos municipios de Neda (ás 12:00 na Casa das Palmeiras) e Fene (ás 19:00 na Casa da Cultura), con entrada libre.

Nestas xornadas se presentará a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), que é o documento de referencia que fixa os obxectivos do FEMPA para a zona costeira e establece os criterios de valoración para a concesión das axudas.

Éstas poden dirixirse a empresas (pequenas e medianas, e autónomos), confrarías de pescadores, sector pesqueiro (asociacións profesionais e entidades sen ánimo de lucro integradas por confrarías), entidades públicas locais (concellos e mancomunidades), asociacións (declaradas de utilidade pública), entidades sen ánimo de lucro (que fomenten as actividades náuticas, promocionen os produtos pesqueiros, fomenten o medio mariño e costeiro, ou promovan o patrimonio cultural marítimo pesqueiro) e municipios densamente poboados (autónomos do sector e familiares, persoas xurídicas que realicen actividades no sector, e proxectos de concellos dirixidos ao sector ou que presenten beneficios para o resto da zona costeira) que queiran por en marcha un proxecto.

Os requisitos para que un proxecto sea financiable son os seguintes: contribuir ao desenvolvemento do territorio ou a poñer en valor os produtos pesqueiros, estar localizado no territorio, axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal eautonómica), ser viables técnica, financeira e económicamente, non estar iniciados na data de presentación da solicitude, e crear como mínimo un posto de traballo.

Por outro lado, os beneficiarios das axudas deberán cumprir as seguintes obrigas: cumprir o obxectivo, realizar o proxecto e xustificar a execución ante o GALP; comunicar a recepción doutras subvencións e achegar a información requerida; cumprir as condicións de admisión; manter o investimento en infraestruturas ouinvestimentos produtivos durante 5 anos; proporcionar información para a avaliación e seguimento do programa; levar rexistros contables independentes e conservar documentos; aceptar ser incluido en listas públicas de axudas e dar a coñecer a axuda prestada, cumprindo a normativa de comunicación; e cumprir a normativa comunitaria, nacional e rexional.

As contías das axudas van dende o 50% como regla xeral, o 60% do sector pesqueiro (para organizacións de pescadores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro), 100% (en operacións con interese colectivo e beneficiarioncolectivo), 100% para pesca costeira artesanal (no caso de armadores de buques de pesca de menos de 12 metros que non usen artes de arrastre, mariscadoras a pé, e entidades pesqueiras artesanais) e mínimis (cun límite de 200.000€ por promotor en operacions suxeitas ao regulamento de mínimis durante 3 exercicios fiscais).

En breve se abrirá a convocatoria para presentar solicitudes no ano 2024.

O GALP Golfo Ártabro Norte abarca os concellos de Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ares, Mugardos, Cabanas, Pontedeume, Miño e Paderne, e o seu programa de axudas europeas