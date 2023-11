Fene lanza o programa «Acompañar no reto de educar»

O Concello de Fene, a través dos Servizos Sociais, ven desenvolvendo dende os seus inicios programas relacionados co apoio ás familias na súa labor educativa cas crianzas.

O próximo luns día 13 de novembro a partir das 18:00 horas iníciase unha nova andadura de espazos en familia a través das sesións que se van a celebrar na Casa da Cultura.

O concello de Fene a través da agrupación de concellos de Mugardos e Neda desenvolven o proxecto de prevención de condutas aditivas, no que se enmarcan o programa familiar “ MAS QUE UN TEITO”, subvencionado pola Consellería de Sanidade.

Trátase dun programa de formación en prevención familiar e comunitaria e ten como finalidade acompañar para evitar o desenvolvemento e a consolidación de condutas de risco, promovendo estilos de vida saudables e tendo en conta a perspectiva de igualdade de xénero.

As sesións coas familias complementa aos obradoiros que se ofertan ao alumnado.

Estas actuacións están encamiñadas a sensibilizar, mellorar e complementar a información nas familias a nivel emocional e na prevención das condutas adictivas de maneira precisa e axeitada.

No ciclo de novembro e decembro as sesións a impartir son:

“As crianzas medran, e agora que? “

DATA: 13 de novembro

Abordaremos as oportunidades, preocupacións e retos que conleva a crianza nas súas diferentes etapas; facilitando diferentes ferramentas e estratexias para o acompañamento saudable das nosas fillas e fillos (límites, afectos, autonomía, coeducación, etc.). Destinada a todos os públicos

“ Comunicaste en positivo? Pásate ao bo trato!”

DATA: 20 de novembro

Trata de analizar os estilos comunicativos na crianza, afondando no modelo da comunicación afectivo-

consciente (asertividade, empatía, escoita activa e validación emocional). Compartiranse experiencias e recursos de como acompañar dende e para o botrato, fomentando así relacións positivas e igualitarias.

Destinada a todos os públicos

“Familias sobreprotectoras, menores fráxiles”

DATA: 27 de novembro

Reflexión sobre que entendemos por sobreprotección e as consecuencias. Compartiranse experiencias recursos de como acompañar, fomentando así relacións maduras e críticas. Destinada a todos os públicos

“Convivir coas emocións”

DATA: 4 de decembro

Analizar como se identifican as emocións e as ferramentas a utilizar desde a educación emocional, a disciplina positiva e a comunicación non violenta. Destinada a todos os públicos

“Adicción aos videoxogos”

DATA: 11 de decembro

Os aspectos a tratar, entre outros son, a xestión do tempo, o risco da adición, as pautas para previr e a posición da familia ante condutas aditivas. Destinada para familias con fillos escolarizados a partir 3o de primaria.

“Menores e pornografía”

DATA: 18 de decembro

Aportarase información sobre as redes sociais, cales utilizan as crianzas, condutas arriscadas e ilegais. Dirixida a familias e preadolescentes

Todas as sesións realizaranse ás 18.00h. LUGAR: Casa da cultura de Fene

As xornadas serán participativas, utilizando dinámicas e responderase ás preguntas plantexadas.

Poboación destinataria: Representantes das ANPAs, entidades sociais e familias.

Presentación das solicitudes: poderase facer achegando a ficha de inscrición cuberta polos seguintes medios: a través do enderezo electrónico: servizos.sociais@fene.gal ou mediante o código QR

Inscrición: As prazas cubriranse por orde de inscrición ata completar aforo.

Para calquera outra información dirixirse a: CENTRO MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE FENE R/Avda. do Mar, bloque 1-baixo 15500 San Velentín-Fene Teléfonos: 981492706/981342607