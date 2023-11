Preto de 1.400 escolares acudirán ao 39ª MOTIX no Pazo da Cultura de Narón

Un total de 1.396 escolares asistirán esta semana ás representacións programadas no Pazo da Cultura con motivo da 39ª Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil (MOTIX) de Narón, organizada polo Padroado da Cultura en colaboración coa Deputación da Coruña.

As representacións iniciadas o pasado 23 de outubro continuarán mañá día 7, e tamén o mércores e o xoves, coa compañía Mar Mar Teatro, que subirá ao escenario do Pazo para representar a obra “Un pez en el corazón”. Na xornada de mañá acudirán ás 10:00 horas un total de 243 escolares dos colexios Ayala e Virxe do Mar, de Narón e tamén de Mercedarias, de Ferrol e San Isidro, de Neda; a Xunqueira, de Fene, e Ledicia, de Ferrol e á segunda función, ás 12:00 horas, outros 230 alumnos e alumnas da Solaina, en Narón, do San José De Pontedeume; o Juan de Lángara de Ferrol e do CPI de San Sadurniño.

O programa regresará de novo o mércores ao Pazo da Cultura, a onde acudirán 480 escolares –de 3 a 5 anos- dos centros Santiago Apóstol, O Feal, Ponte de Xuvia, CPR Jorge Juan e CRA do Val, de Narón; Maciñeira, de Neda; Santiago Apóstol e Unión Mugardesa, de Mugardos, e As Mirandas, de Ares. Para pechar esta semana, o xoves asistirán 445 escolares dos colexios de Piñeiros, CRA de Domirón e Sedes e da Gándara, de Narón; Ponzos, de Ferrol, Semente de Trasancos, Centieiras, O Ramo e Os Casais, de Fene e o CRA de Valdoviño.

As representacións programadas continuarán durante todo o mes, estando previstas o 14 e 15 a do espectáculo “Hugo”, de OS Náufragos Teatro; o 20, 21 e 22 a de “Ándale!!! Buen apetito!!!”, de Ghazafelhos.