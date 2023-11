El alcalde de Ferrol agradece a los servicios de emergencia su labor durante las alertas meteorológicas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quiso agradecer públicamente el trabajo realizado por los cuerpos de seguridad y emergencia en los últimos días debido al paso de las borrascas Ciarán y Domingos.

“Os nosos corpos de seguridade e emerxencia realizaron un gran traballo subsanando as numerosas incidencias debido ás dúas alertas”, afirmó el regidor, quien quiso extender el agradecimiento a los ferrolanos “polo seu comportamento xa que atenderon, en todo momento, as medidas establecidas tras a activación do PEMU”

Rey Varela recordó que, en la jornada del sábado, el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) se instaló en el cuartel de la Policía Local “para poder traballar de maneira máis coordinada e eficaz”.

En esa jornada se registraron 100 incidencias entre las 09:00 y las 21:30 horas. Según los porcentajes, el mayor número de actuaciones estuvieron relacionadas con la retirada de árboles y ramas (27,6%), bolsas de agua (26,5%) y retirada de señales, carteles y obstáculos (7,1%).

En cuanto al servicio receptor de llamada, el 54,1% fueron para la Policía Local, el 23,5% Protección Civil y para 21,4% bomberos.

En la jornada del domingo Protección Civil realizó un total de 34 servicios: 29% para la atención a personas en situación vulnerable, 17% para la retirada de residuos/vertidos, 12% solicitando la retirada de árboles/ramas y el 9% de apoyo logístico.

Los bomberos tuvieron 12 salidas: la mayoría para retirar árboles y ramas, seguidas de inundaciones en el túnel de la plaza de España, avenida del Mar, calle Telleiras, avenida de Esteiro, además de la retirada de chapas metálicas en la calle Venezuela.

El regidor recordó que, en la madrugada del domingo, se produjo un incendio por calefactor en el sexto piso de la torre 2 de la avenida de Castelao. Segun informaron a los cuerpos de seguridad, los dos inquilinos de la vivienda resultaron heridos leves por inhalación de humo y fueron atendidos por el 061 en el lugar, no siendo necesario su traslado al centro médico. Además, fue necesario el desalojo del resto de los vecinos, que regresaron a sus viviendas de manera escolanada y acompañados por los bomberos después de ventilar el edificio.

El alcalde señaló, en relación a las incidencias en edificios públicos por el temporal, que “é preciso investimentos públicos nos próximos anos para mellorar o mantemento das nosas instalacións”. De este modo, reveló que tras el temporal de estos días sufrieron desperfectos varias instalaciones en las que ya se está trabajando, cómo en el pabellón de A Malata colocando nuevas placas, en el auditorio de FIMO y en el pabellón del CEIP Isaac Peral.

Está prevista la reparación de los portales en el pabellón nº3 de FIMO y actuaciones de mejora en los canalones del pabellón de Esteiro y en el edificio del Ateneo. “Esperemos que estean listos nos próximos días”, adelantó el regidor José Manuel Rey Varela.