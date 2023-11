Fene anuncia su programa de subvenciones a las familias para la Navidad 2023-2024

El Concello de Fene pretende que todos los niños y niñas, que así lo necesiten, no pasen estas fiestas de navideñas sin recibir un regalo, y por ello invitan a todas las familias a que participen de este nuevo programa de subvenciones.

Tendrán derecho a estos regalos los niños y niñas nacidos en el año 2006 y posteriores, o 2005 y posteriores cuando tengan el reconocimiento oficial de discapacidad. Las cantidades que pueden recibir por niño o niña, serán ayudas de pago único de 100€ por menor.

Podrán obtenerlos aquellas familias que cumplan los siguientes requisitos:

1.- Empadronamiento en el Ayuntamiento de Fene y tener residencia efectiva en el mismo con una antigüedad mínima de tres meses anteriores a la fecha de la solicitud.

2.- Que la renta per cápita familiar no supere los ingresos netos anuales de 9.450,00 €, calculados en base la aplicación de los siguientes descuentos: seguridad social e IRPF, pensiones de alimentos, pensiones compensatorias y las cuotas de alquiler o amortización de la vivienda.

3.- Que los ahorros a 31/12/2022 no superen los 3.000 €.

4.-Que no haya más de dos coches en la unidad familiar y, en caso de que a mayores de los coches se posea una moto, esta deberá tener una cilindrada no superior a 800 centímetros cúbicos.

El plazo para poder solicitar estas ayudas va desde el 3 hasta el 23 de noviembre 2023, ambos días incluidos; Y tanto la información, como la presentación de la solicitud debe realizarse en el Centro municipal de Servicios Sociales ( Avda. del Mar, Bl. 1. San Valentin) -Teléf.: 981342607 / 981492706