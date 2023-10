Psoe Ferrol lamenta que el gobierno local decline continuar la recuperación de San Felipe

El grupo socialista de Ferrol denuncia que el gobierno local deje pasar la «enorme oportunidad» que supone la convocatoria del 2% cultural y, de forma especial, decline continuar, con cargo a estas ayudas estatales, la rehabilitación del castillo de San Felipe.

Se refieren los socialistas a la decisión de José Manuel Rey Varela de presentar a la convocatoria que estuvo abierta entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, con orden publicada en el BOE el 22 de julio, «un proxecto para a reparación de patoloxías no volume traseiro do teatro Jofre, cuxo importe con IVA ascende a 81.595,53».

Para el grupo socialista, según manifestó la concejala Eva Martínez Montero, «resulta esperpéntico que a unha convocatoria que o Goberno de España vén de incrementar, pasou do 1,5 ao 2%, e para a que se destinan 80 millóns de euros para dúas anualidades, o goberno do PP de Ferrol unicamente mande unha proposta de arranxo dunhas goteiras e humidades nos camerinos do cuarto andar do Jofre»

La convocatoria del 2% pretende el enriquecimiento y conservación del patrimonio histórico español, cemo recuerda la edil socialista, por lo que ya el gobierno de Jorge Suárez había presentado en su mandato un proyecto de recuperación del castillo de San Felipe, rehabilitación de las cubiertas pétreas y eliminación de humedades por pluviales, «moito máis ambicioso do que presenta agora o PP para o teatro e necesario para poder abordar a reforma integral da fortaleza».

Dicho proyecto (rechazado en la última fase), junto con otros dos del castillo, rehabilitación de la Casa del Comandante y de la batería alta, fueron recuperados en el pasado mandato y remitidos de nuevo, siendo, esta vez sí, concedido el de las cubiertas pétreas, una actuación actualmente en ejecución que supera el medio millón de euros.

«O Concello recibiu por primeira vez o que era entón o 1,5% e pouco despois, un millón de euros dos fondos de transición xusta para a reforma da casa do comandante e da batería alta para a posta en marcha dunha cafetería, e agora tiña unha nova e importante oportunidade de seguir avanzando na posta en valor da xoia da coroa do patrimonio histórico de titularidade municipal de Ferrol», aseguró Martínez Montero, que lamentó que «unha vez máis, o Partido Popular amosa o pouco que lle importa a recuperación da nosa historia».

Por último, los socialistas subrayan que «ninguén dubida da relevancia do Jofre, pero se realmente se quería abordar este espazo, podería terse realizado un proxecto moito máis ambicioso, de recuperación integral do inmoble, que incluira outros aspectos do teatro e, por exemplo, a restauración para a súa posterior exposición dos seus decorados», mencionó la concejala del PSOE, que afirmó que ya existía un presupuesto para una intervención «de moito interese e que podería formar parte dese Museo da Cidade que tanto precisa Ferrol».

«A obra que pretende que financie o Goberno de España é perfectamente asumible polo Concello, non sólo polo importe da mesma, senón tamén pola urxencia da mesma para garantir a actividade cotiá do teatro»aseveró.