El PSdeG denuncia la inexistencia de inversiones en Ferrolterra en los presupuestos de la Xunta para 2024

La viceportavoz del grupo parlamentario del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia, Begoña Rodríguez Rumbo, ha estimado que el anteproyecto de los Presupuestos de la Xunta para el próximo año 2024 para las comarcas de Ferrolterra son «continuistas» y sin respuestas a la ciudadanía, al manifestar que se constata «la inexistencia de inversiones en esta comarca».

Dichas manifestaciones las ha realizado en el mediodía de este viernes en la sede del PSOE de Ferrol, donde ha estado acompañada de la coordinadora comarcal socialista, Natividad González Laso, y el edil Julián Reina.

Según Rodríguez, estas cuentas no dan «respuesta a los sectores productivos». «Llevamos cinco años en los que siempre venden que son unos presupuestos históricos, y realmente sí, pero gracias a los fondos que vienen del Estado y de la Unión Europea», ha matizado.

La diputada socialista ha justificado estas cuentas en que esas aportaciones desde Madrid son «fondos que fueron negociados por nuestro presidente, Pedro Sánchez, a Bruselas y que el señor Feijóo estuvo intentando entorpecer para que no llegaran en ningún caso a nuestra Comunidad, es decir, no llegaran a España».

PROBLEMAS DE EJECUCIÓN

Además, según Begoña Rodríguez Rumbo, el problema está «siempre con la ejecución de la Xunta». «Con los fondos Next Generation, que se pasan todos los días criticando que no lleguen a Galicia, el problema no es que esos fondos no estén, sino que el problema es que ellos no son capaces de ejecutarlos en su totalidad», ha afirmado.

Por último, la viceportavoz socialista ha denunciado que «muchas de las infraestructuras que son absolutamente necesarias, como es el caso de Ferrol, siguen sin aparecer en estos presupuestos». «A veces» sí que aparecen «año tras año», pero «el problema vuelve a ser el mismo, no se ejecutan».

Por su parte, González Laso, ha asegurado que «una vez más» los socialistas de la comarca sienten «el abandono y el engaño electoral del Partido Popular cuando llegan estas fechas». Así, ha dicho «no entender cuál es realmente la finalidad de este abandono permanente de la Xunta».

Por último, ha trasladado que en estas cuentas «solamente aparecen en la pedrea ocho de los 22 ayuntamientos de la comarca de Ferrolterra y del Ortegal», la mayoría –según la socialista– gobernados por el Partido Popular.

En el caso de Ferrol, ha acusado a su regidor, José Manuel Rey Varela, de «trilerismo político claro» y un «auténtico engaño y fraude electoral»