Ares anuncia la apertura de inscripciones en la tercera ruta del SendaAres 2023-2024

La Concejalía de Deportes de Ares anuncia la apertura del proceso de inscripción para la próxima ruta del programa de senderismo municipal, el SendaAres. La inscripción para el tercer recorrido estará disponible a partir de hoy, viernes 27 de octubre, a las 18:00 horas, a través de la página web del Ayuntamiento (www.concellodeares.gal).

En esta ocasión, los participantes podrán explorar el lugar de Val do Dubra, realizando un itinerario circular desde el Campo da Feira de Bembibre por la margen derecha del río Dubra hasta llegar a Insua de Santa Mariña de San Román, para continuar por el cauce do Rego do Portonabo, y descubrir su cascada. La marcha se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre, con una distancia total de 14 kilómetros y un nivel de dificultad bajo. La inscripción tiene un coste de 15 euros con servicios de guía, seguros y transporte incluidos. El autobús saldrá de la plaza de la Iglesia a las 08:00 horas y regresará al punto de partida a las 17:00 horas.

El área de Deportes habilitó 25 plazas para esta actividad. Las inscripciones se asignarán por orden de solicitud hasta el 12 de noviembre a las 00:00 horas o hasta que se agoten las mismas.