Mato y el grupo socialista de Ferrol considera que el alcalde se pliega a los intereses del PP en la Xunta

El portavoz y el grupo socialista de Ferrol da la bienvenida a las inversiones de la Xunta en la ciudad, pero cuestiona la forma de entender la política del PP y el maltrato al vecindario en ocho años el ex regidor, Ángel Mato, considera que Rey Varela se pliega a los intereses del PP en la Xunta «asumiendo que el Sergas deje de pagar por todos los centros que tiene en nuestro término municipal»

El grupo municipal socialista de Ferrol considera que la reunión entre el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puede suponer “buenas noticias” para la ciudad si realmente las inversiones anunciadas por ambos representantes políticos llegan a materializarse, pero califican como “vergonzosa” tanto la situación como la “forma de entender a política e mesmo as reglas máis básicas da democracia e gobernanza do PP”.

Cómo afirmó el portavoz socialista y anterior regidor, Ángel Mato, resulta “intolerable e difícilmente entendible que despois de oito anos de sequía absoluta por parte da Xunta do Partido Popular en Ferrol, agora, por coincidencia de siglas, a actitude do executivo autonómico mude radicalmente”.

Mato, a este respeto, ha retado al presidente Rueda a que diga si el gobierno socialista puso algún problema para que la Xunta pudiese invertir en Ferrol. “Lonxe diso, o noso goberno municipal deu todas as facilidades e puxo todas as súas infraestruturas ao seu dispor para poder traballar de forma conxunta al longo dos catro anos”, ha asegurado el portavoz do PSOE, que ha recordado que al ex presidente Feijóo ya le había traslado la necesidade de avanzar en temas como el polígono de Leixa, “sin que ata o momento o PP teña feito absolutamente nada”.

“E, por certo, a posibilidade de desenvolver un polígono en Mandiá é tamén grazas ao convenio suscrito no pasado mandato entre Concello de Ferrol e Ministerio de Defensa”, ha mencionado Ángel Mato, que mostró su satisfacción porque un proyecto “presentado e traballado polo Goberno de España e polo goberno local de Ferrol se financie cos fondos de transición xusta transferidos ás comunidades autónomas e se poida materializar no noso municipio o centro de investigación de tecnoloxías mariñas e de almacenamento”.

Para los socialistas, este modo de gobernar del PP vulnera todos los principios éticos y supone un modo de coaccionar al vecindario ferrolano, que “asiste a unha situación tremendamente inxusta: o PP considera que só atende ás súas obrigas cun municipio se o goberna e o deixa aillado en caso contrario”. “A Xunta ten unha débeda enorme con esta cidade, e o que fixo é maltratar aos ferroláns por non ter un goberno de mesmo signo político” ha mencionado el portavoz socialista, que señaló que “o surrealismo foi tal que ata agardou ao cambio de goberno para abrir o albergue de peregrinos”.

“Isto é o que fixo, por exemplo, en materia deportiva: nin un euro en oito anos á cidade do deporte ou aos campos da Gándara” ha subrayado el exalcalde, que recordó que las únicas inversiones en este campo durante los pasados cuatro años vinieron de la mano de la Diputación Provincial, como las obras en el campo de fútbol de la Malata o los campos del Galicia de Caranza. Y lo mismo aconteció en los centros educativos”

Sobre las inversiones a los cascos históricos y en el patrimonio cultural, el grupo socialista dio la bienvenida a los anuncios hechos, mas matizó que “lamentablemente, o goberno local deu mostras ata o día de hoxe do escaso interese que lle ofrece a súa conservación, obviando ademais proxectos que ten do noso mandato, como a praza de Galicia ou o Castelo de San Felipe”.

Los socialistas anunciaron que realizarán un seguimiento de todas y cada una de las inversiones anunciadas para que no queden en grandes titulares de prensa y sean una realidad. “E esperemos que sexa nun prazo menor ao do saneamento, que primeiro ía comezar nos primeiros cen días, e agora xa están a falar de anos”, para que o “Rey Varela minte de novo, e nesta caso coa connivencia da Xunta de Galicia, á cidade de forma xeral, e ós veciños do rural, en particular”.

Finalmente, el grupo socialista echa de menos temas de relevancia como saber si Rueda “ten pensado incluir na súa axenda co Goberno de España o ferrocarril Ferrol-A Coruña” o cómo va a abordar la mejoria del transporte y de la estación de autobuses, así como exigen los socialistas un incremento en las aportaciones económicas por parte de la Xunta, que es lo que tiene las competencias, en el servicio de ayuda en el hogar que poda garantizar la continuidad del mismo en condición dignas.

Exención del IBI de las instalaciones del Sergas

Otra de las cuestión a las que los socialistas mostraron en su día su rechazo y ahora lo hacen de nuevo es a la exención del IBI a todos los equipamientos de la Consellería de Sanidad en el municipio.

“José Manuel Rey Varela prégase aos intereses do PP no Goberno central e agora faino aos intereses do PP na Xunta de Galicia, asumindo que o Sergas deixe de pagar o IBI de todos os centros que ten en Ferrol, eliminando uns ingresos que son necesarios para o Concello” ha manifestado Ángel Mato, que ha preguntó en que va a beneficiar esta decisión al vecindario ferrolano.