O BNG de Ferrol considera unha «tomadura de pelo» a reunión entre o presidente da Xunta e o alcalde

Iván Rivas, portavoz do BNG de Ferrol, valorou como «unha tomadura de pelo a reunión celebrada entre o presidente da Xunta de Galicia e o alcalde da cidade»

Para o portavoz nacionalista «semella unha broma de mal gusto que agora desde o PP lle pidan corresponsabilidade ós veciños de Ferrol cando moitos dos actuais problemas da cidade foron provocados polas súas propias decisións e inacción»

Rivas, considerou ademais «triste a actitude do alcalde da cidade, que no canto de exixir á Xunta de Galicia que cumpra coas súas obrigas, se mostrou sumiso diante das vaguedades e ambigüidades do presidente do organismo autónómico mentres os problemas reais continúan aí»

«Porque o certo é que mentres a Xunta de Galicia pecha aulas no ensino público como no San Xoan de Filgueira e mantén as infraestruturas dos centros en condicións precarias como no Concepción Arenal ou sen elas como acontece co pavillón do IES de Ferrol Vello, condiciona agora a súa posible dotación á participación do concello de Ferrol, cando as competencias e responsabilidades neste asunto son total e absolutas da Xunta de Galicia e da consellería de educación»

«Porque mentres carecemos de ingresos para desenvolver investimentos produto de que a Autoridade Portuaria ou o Mº de Defensa non pagan tributos, se nos pide corresponsabilidade para acometer unhas obras en terreos portuarios de propiedade estatal e que non sabemos en que consisten mentres o verdadeiro muro que nos separa do mar e divide Ferrol en dous continúa en pé e co PP ferrolán e galego mirando cara outro lado»

«Porque seguimos a pagar máis de 100 euros ao mes polo saneamento desde que Rey Varela en 2014 se fixo cargo da EDAR, pagando a depuración de Narón e eximindo de responsabilidade á Xunta. Unha taxa a través da que debería terse financiado o saneamento no rural e rematado en 2020 pero para o que agora se alongan os prazos e se nos pide corresponsabilidade para custear aquelo que xa pagamos a través da taxa de depuración»

«Porque agora o PP proponnos que sexamos corresponsables na financiación da rehabilitación das edificacións da cidade mentres Ferrol Vello continúa sen Plan Especial, o alcalde, coa cidade caendo, avala un pelotazo urbanístico no Sánchez Aguilera a favor do Mº de Defensa, sepulta o patrimonio arqueolóxico en Ferrol Vello e anula proxectos chave para a rehabilitación do barrio e con dotación económica como a rehabilitación da casa de Carvalho Calero e a súa declaración como zona ZER»

«Porque despois de anunciar as obras do plan director do CHUF nos orzamentos da Xunta dos últimos anos e que aínda hoxe están pendentes de execución se nos condicione a súa viabilidade a eximir á Xunta dos escasos tributos municipais cos que conta a cidade»

«E porque diante dun problema con graves consecuencias sociais, económicas e medioambientais como é o precariedade do transporte público os responsables do PP son capaces de despachalo sen rubor afirmando que é un “problema complicado” cando hoxe é a Xunta de Galiza quen ten a responsabilidade en exclusiva das concesións de transporte na cidade e na comarca. E mentres tanto falan de estacións intermodais nunha cidade na que carecemso de servizos ferroviarios e o transporte por estrada é cada vez máis precario e na que por tanto falar de intermodalidade ademais de unha utopía e un engano»