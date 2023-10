O Pazo de Narón acolle o concerto da xira 2023 “Radio vintage” da banda Tennessee

A formación Tennessee estará este sábado 21 no Pazo da Cultura de Narón, onde se poderá desfrutar da súa música coa xira 2023 e “Radio Vintage”.

A banda, xurdida no ano 1978 mantén un estilo rock&roll cunha ampla variedade de temas no seu repertorio, entre os que tamén se inclúen estilos como o blues, swing, doo-wop…

O concerto dará comezo ás 20.00 horas e as entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou a través da web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

A xira 2023 está levando a esta recoñecida banda a escenarios de todo o país, nos que interpretan cancións propias e tamén adaptacións ao español de clásicos do rock maioritariamente dos anos 50 e 60. Roberto Gil (batería e voz), Isidro Arenas (guitarras e voz) e Amancio Jiménez (baixo e voz) farán desfrutar ao público durante unha hora e media nun espectáculo no que se escoitarán varios temas da súa dilatada e exitosa discografía.