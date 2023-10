FeC cataloga la reunión entre Concello y Xunta de «partidista, difusa y propagandística»

Ferrol en Común a través de un comunicado informa que «en la reunión entre el Presidente de la Xunta de Galicia y el Alcalde de Ferrol semeja que el Partido Popular ha puesto en marcha su maquinaria pre-electoral de publicidad y propaganda»

«Llama la atención que este supuesto acuerdo, que incluye inversiones para cuestiones tan necesarias para nuestra ciudad desde el siglo pasado, se anuncian ahora, en un uso partidista de las instituciones, acordando inversiones con el dinero de todos solo cuando gobierna el mismo partido, pues durante el mandato de FeC o del PSOE no se dignaron a pisar Ferrol y a adquirir algún compromiso con nuestra ciudad»

Desde FeC «consideramos que los anuncios hechos son difusos y poco concretos, algunos de ellos ya comprometidos como el saneamiento del rural o las areas de regeneración urbana que llevan en marcha muchos años; lo mismo ocurre con el supuesto de abrir Ferrol al mar, un proyecto que ya está licitado por la Autoridad Portuaria y que nada tiene que ver con el Ayuntamiento ni con la Xunta de Galicia, en cuanto a competencias»

«Por otro lado, el Ayuntamiento está aceptando en ese esbozo, competencias que no le corresponden y por tanto va a asumir gastos que no debería. No es aceptable que el Ayuntamiento se haga cargo de la construcción del pabellón para el IES Ferrol Vello, que es absolutamente necesario, pero que debe asumir íntegramente la Xunta de Galicia,

porque es su competencia y porque cuenta con muchísimos más recursos que son de todos y que no puede gestionar como si fuese un partido político»

«Lo mismo ocurre con las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, las cuáles fueron construidas en su mayoría por la Xunta en los años 80 y 90 y luego abandonadas completamente y ahora, su reforma va a ser asumida en la mitad del coste por el Ayuntamiento, algo que nos parece totalmente ilegítimo y que muestra que nos estamos plegando a otra administración mucho más poderosa»

«En todo caso, valoramos que estos proyectos de los que no conocemos ni tan siquiera una memoria son imprescindibles para Ferrol y por lo tanto reclamamos una Junta de Portavoces para que se nos explique con claridad ese cronocrama pactado, los proyectos en detalle, su orden de actuación y su inversión concreta»

«Por último, creemos que en todos estos anuncios hay un déficit importante que son las personas. Desconocemos como ese supuesto acuerdo entre Rey Varela y Alfonso Rueda va a influir en el empleo de la ciudad, que inversiones va a destinar la Xunta de Galicia para la creación y consolidación del empleo industrial en la comarca, cómo se van a atender los barrios degradados con falta de atención socio-comunitaria como San Pablo o Recimil, cómo se va a mejorar un servicio imprescindible como el transporte público que está dejando a muchísima gente fuera de sus centros educativos, de salud o trabajo. Parece que estos asuntos no tienen hueco en la agenda del Partido Popular»

«Por lo que, desde FeC, creemos que este anuncio pre-electoral tan sólo viene a cubrir páginas de papel pues no hay nada concreto y nada fiable y además, no parece que vaya a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, de los jóvenes o del empleo de la ciudad» concluyen