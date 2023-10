Aberto en Narón o prazo de solicitude de subvencións para clubs e entidades deportivas

O Concello de Narón abriu o prazo de solitude de subvencións a clubs e entidades deportivas de ámbito municipal correspondentes ao exercicio 2023. O prazo de presentación permanecerá aberto ata o día 26 deste mes.

Os clubs e entidades deportivas de ámbito municipal interesados en acollerse a esta liña de subvencións deberán cumprir os requisitos establecidos na Ordenanza municipal reguladora da concesión de subvencións e axudas públicas do Concello de Narón, publicada no BOP nº 2 do 3 de xaneiro de 2018.

O concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, informou que a partida reservada para estas subvencións é de 80.000 euros.

Poden optar a estas subvencións clubs e entidades deportivas, sen ánimo de lucro para o desenvolvemento das súas actividades no ámbito municipal. As subvencións deben solicitarse a través da Sede Electrónica do Concello de Narón, podendo consultar toda a información no enlace: https://tinyurl.com/ynn7svfa