Editorial-Los cien días de Rey Varela y los ocho años de la oposición

Ya se han cumplido los primeros cien días de mandato del nuevo gobierno local a cuyo frente se encuentra como alcalde, José Manuel Rey Varela.

Y como era de esperar el primer regidor y senador, pese a quien pese, ha salido en una rueda de prensa y en unas “conversas no parador” a decir, con humildad y no arrogancia, que ha iniciado el camino de que la ciudad vuelva a manos de los ferrolanos, de que lo prometido en campaña electoral se va a cumplir “de pe a pa” y de que lo que critica la oposición “que no se hace”…..lo pudieron hacer los dos anteriores gobiernos de izquierdas en lugar de perder muchas veces el tiempo con políticas del “nom”, con promesas incumplidas, con un abandono total en la gobernanza,con no hablar con la ciudadanía, y sobre todo a pesar de ser tres a la hora de pasar la apisonadora, cosa de lo que ahora achacan a Rey Varela, no llegaban a entenderse y quien perdía era la ciudad. A pesar de lo que digan no había un proyecto de ciudad porque cada grupo de izquierdas tenía su propio proyecto y…así les fue.

Los partidos, en general, miran para “su ombligo” y después también se miran al espejo, como la madrastra de Blancanieves cuando preguntaba “Espejito, espejito mágico quien es la más bella del reino”.

Esta es la frase con la que la malvada bruja del cuento de Blancanieves torturaba continuamente a su espejo. Y nos preguntamos, si ya era consciente de su belleza, ¿por qué insistía tanto en afirmarlo? Está claro. ¡Tenía miedo de no ser la más bella! Lo necesitaba tanto…

Esos partidos, esos grupos municipales en la oposición, -por suerte o desgracia- tienen un espejito mágico que no es capaz de decirles qué ellos son los mejores , que los últimos ocho años pasados han sido una delicia y un contento para los ciudadanos. Sin embargo, más allá de necesitar a la bruja del cuento, es importante que conozcan bien en el interior de su propia organización a su “competencia” ya que de ello puede depender su labor política en estos próximos cuatro años, ya se sabe aquello de la “teoría de la conspiración”, cosa que siempre aparece quieran o no, y no sería de extrañar que a alguno “le estén calentando la silla” mientras “puede” que esté buscando algún “lugar para descansar”.

Rey Varela, quierase o no, y ese es un sentir claro de muchos ciudadanos, ha comenzado a dar los pasos necesarios para un Ferrol mejor, y con un equipo que, de momento, trabaja al cien por ciento. Oregúntenles a los vecinos de Ultramar la labor desarrolada con el Plan de Barrios.

Es curioso, le piden a Rey Varela que haga lo que no hicieron, pero..que se den una vuelta por el rural, que pregunten a los ciudadanos, que se dejen de apoyar demandas solamente para salir en la foto, ver si consiguen algún voto, o llenar el salón de plenos para lanzar su discurso, que en definitiva apoyen en los temas importantes que se llevan a comisiones, y decimos que se llevan porque en el anterior mandato eso de reunirse era un sueño.

Los que en los últimos cuatro años no se preocupaban de que no se celebrasen comisiones informativas, los que en minoría necesitaban por lo menos la abstención de los populares para que determinados asuntos, como el pago de facturas, se pudiera efectuar y empresas y trabajadores pudieran cobrar..son los que ahora aprietan….pero no ahogan.

En fin, aun sabiendo que una de las misiones de la oposición, es controlar lo que hace el gobierno local, una cosa es controlar y otra poner muros como los de Berlín, a los que algún partido apoyó en su tiempo, y si nó….que se lo pregunten a la Vice.