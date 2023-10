Celebrado en A Coruña el acto militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional

Eran la una de la tarde de este miércoles, día 11, cuando se iniciaron los actos del Día de la Fiesta Nacional con una parada militar en la plaza de la Constitución, frente al Palacio de Capitanía General de A Coruña, que estuvieron presididos por el Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra(MAM) , Juan Francisco Arrazola Martínez, y representante institucional de las Fuerzas Armadas.

Unos actos sencillos pero claramente llenos de un intenso amor a la Patria en una jornada dedicada a la Fiesta Nacional de España cuya festividad tiene lugar el día 12 de este mes.

Acompañaron al general Juan Francisco Arrazola Martínez, entre otras muchas representaciones el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José Manuel Gómez y Díaz:la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas López; y el delegado Territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Gonzalo Trenor López.

Entre las Autoridades Militares presentes cabe mencionar al Almirante Jefe del Arsenal Militar, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; General Jefe de la 15\ zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias; Jefe de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; Delegado de Defensa en Galicia, coronel Antonio Bernal Martín; Comandante Militar de A Coruña, coronel Juan Páez Álvarez; Comandante naval, capitán de fragata Javier Luis García Yáñez; y el Comandante Militar Aéreo, coronel Miguel Ángel Paredes Martín.

Tras ser rendido honores por una sección del Cuartel General, de la Guardia Civil y del Tercio del Norte de Infantería de Marina y la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra al general Juan Francisco Arrazola Martínez, éste pasó revista a la Fuerza y se procedió al izado solemne de la Bandera Nacional, a cargo de representantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y y Espacio y Guardia Civil.

Recuerdo a los que dieron su vida por España

Se inició seguidamente el acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Se recitó a través de la megafonía el texto de recuerdo « Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

La Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra interpretaba «La muerte no es el final» mientras se rindieron honores de guiones y banderines a los que dieron su vida por España.

Finalizó la parada militar con el desfile de la Fuerza.

Terminado el acto los asistentes se desplazaron al patio del Palacio donde tuvo lugar la inauguración de la exposición “260 aniversario del Palacio de Capitanía General de A Coruña”. Pronunciaron unas palabras el general Juan Francisco Arrazola Martínez y el presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, José Luis Rey Barreiro, presentándose el sello editado por Correos para esta ocasión. Por último el vice presidente de la Sociedad Filatélica, Andrés García Pascual, ofreció una breve exposición del contenido de la muestra.

Concierto en el Colón

Enmarcado en los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional 2023, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofreció a las siete de la tarde de este miércoles un concierto en el Teatro Colón de A Coruña en el que intervinieron la soprano Olga Raíces y el barítono coronel Fernando Enseñat. Y Berea.

En el concierto se ofrecieron a los muchos asistentes, la entrada fue libre, las siguientes piezas: “La del Manojo de Rosas”, “Qué Tiempos Aquellos”, “Katiuska” y “Noche Hermosa” de Pablo Sorozábal; “La Boda de Luis Alonso” de Gerónimo Giménez; “Los Vareadores” de Federico Moreno Torroba; “La Verbena de la Paloma” de Tomás Bretón; “La Alfonsina”, de Canuto Berea y “Gigantes y Cabezudos” de Fernández Caballero.

Fiesta Nacional de España

La celebración del Día de la Fiesta Nacional es el día en que todos los españoles recordamos la historia milenaria de nuestra Patria, valoramos lo conseguido juntos y reafirmamos el compromiso con el futuro de la Nación.

“La conmemoración de la Fiesta Nacional tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos”.