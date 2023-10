Os títeres serán os protagonistas da nova edición de Festea

A pita xefa abrirá este domingo o novo ciclo de Festea, organizado polo Concello de Ferrol mentres que a dirección artística corresponde a Asociación Cultural Titerario.

A compañía Títeres Alakrán será a encargada desta representación que se levará a cabo no Centro Cultural Torrente Ballester ás 12:30 horas.

O sábado 21 de outubro Mermelhada é o espectáculo da compañía madrileña Retablo que os máis pequenos poderán ver no Centro Cívico de Caranza ás 18:30 horas. E o domingo 29 as Marionetas Rui Sousa representarán Quita o sombreiro no Centro Cultural Torrente Ballester ás 12:30 horas.

En novembro haberá catro representacións: o día 5 tamén no Centro Cultural Torrente Ballester Os títeres de Carapuchiña vermella, da compañía andaluza A la sombrita ás 12:30 horas; o sábado 11 A voda da pulga e o piollo de La Gotera Lazotea no Centro Cívico de Caranza ás 18:30 horas; Trapiño viaxeiro, tamén de La Gotera Lazotea, achegará os títeres aos nenos o domingo día 12 no Centro Cultural Torrente Ballester ás 12:30 horas.

Esta edición de Festea rematará o domingo 19 coa obra A viaxe de Isabela da compañía madrileña La Tartana Teatro, que actuará no teatro Jofre ás 12:30 horas.

Este evento forma parte da Red de Festivales Internacionales de Teatro y Objetos de Otoño. Todas as funcións son de balde. As entradas anticipadas na semana de actuación recolleranse no Teatro Jofre en horario habitual de martes a venres de 11:00 a 13:00 horas e de 18:00 a 20:00 horas. O día da función poderán recollerse entradas no lugar do espectáculo desde dúas horas antes do comezo.

O número máximo de entradas por persoas será catro, agás no Centro Cívico de Caranza que é entrada libre ate completar aforo.