El silencio de los corderos

Gabriel Elorriaga F.-Ex diputado y ex senador

Alberto Núñez Feijóo perdió en el Congreso su candidatura-ficción a la que le faltaron 3 votos para la mayoría absoluta. En la parte contraria reinó un sonoro silencio, como si nadie aspirase al mismo empeño más adelante. No me refiero al silencio de los muditos, o mejor muditas, de “Podemos”, condenadas al silencio por Yolanda Díaz que prefirió repartir la cuota de “Sumar” entre una diputada de “Esquerra Verde”, otra de “Comunes” y otro del “Partido Comunista de España” para equipararse guardando silencio al presidente del Gobierno en funciones. La vicepresidenta del Gobierno en funciones tenía sus razones para callar y no verse obliga a explicar su peregrinación hacia Puigdemont, señor de todos los silencios. Las rebeldes podemitas acataron la orden de chitón disciplinadamente con la dudosa esperanza de que alguien pueda seguir de ministra en otro Gobierno “de coalición”. Pero el mutismo más elocuente fue el de Sánchez que confesó su posición bebiendo un vaso de agua tan clara como oscuros eran sus compromisos de amnistía y referéndum. Más valía callar que pronunciarse.

El grupo socialista se silenció para dejar resonar los exabruptos de un exalcalde que nos hizo recordar el pareado de don Quijote: “No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde”. No hubo nadie socialista capaz de asumir un contradiscurso articulado frente al discurso sensato y constructivo de Feijóo. Porque su líder y presidente Pedro Sánchez decidió que no tenía nada que debatir públicamente ni como socialista ni como gobernante, ni él ni ninguno de sus ministros. Quizá creyese que ninguneó a Feijóo pero se ninguneó a sí mismo. Su aportación a un debate parlamentario importante fue beber el vaso de agua en el escaño. Fue el remate vergonzoso de un quinquenio socialista que pretende prolongarse a costa de una traición al Estado y no se atreve a anticiparlo. No se atreve a dar la cara contra una oposición constitucional porque sus planes no le permiten dirigirse a todos los españoles como iguales en derechos políticos. Tampoco puede dar la cara frente a los partidos antiespañoles porque no puede exponerse a que sus expresiones sean insuficientes para lo que le demandarán los chantajistas. Por eso él es el gran príncipe de los corderos mudos que espera paralizado por el pánico cual será el pedazo de su carne que le van a chuletear para poder seguir en La Moncloa.

Los que dieron la cara y dijeron lo de siempre fueron los partidos separatistas: “Nosotros siempre decimos lo mismo. Amnistía y referéndum de autodeterminación” Por su claridad pudieron ser contestados adecuadamente por Feijóo ofreciéndoles lo único que podía ofrecerles: fiabilidad en asuntos mejorables que pudieran plantearle y no equívocos y cambios de opinión en negociaciones opacas. El problema es que parece que prefieren el delirio separatista a la realidad ahora que creen tener la sartén por el mango. El problema de Sánchez es que tiene dos novias en Cataluña y dos en el País Vasco y no sabe con cual congraciarse mejor.

Sánchez parece dispuesto a aprobar una amnistía sin consenso de la mitad del Congreso ni la mayoría del Senado, consagrando la impunidad de quienes delinquieron contra la Constitución y malversaron. Dice que desjudicializará la política pero lo que pretende es ilegalizarla. Está decidido a aceptar que medio siglo sin precedentes de progreso y estabilidad transcurrido desde que fue proclamado Rey Juan Carlos I en 1975 fue un sueño que puede romperse para cambiar de modelo de Estado sin que exista el menor síntoma de que el pueblo español desee correr tan incierta aventura. Sabe que es una traición contra los que se oponen y contra los que se callan. También contra los suyos, Esos corderitos silenciosos que se creen irresponsables si se arriesga la unidad de España, olvidando que según el Artículo 67 de la Constitución no están sometidos a mandato imperativo alguno y, por tanto, no estarán libres de delito histórico.

Sánchez salió del Congreso callado y rígido y haciendo callar a los demás corderos a la espera de un “Sí” de quienes deliran con micropartir la Europa de las Naciones. Un “sí” que quizá emergerá en pocos días porque los pactos están previstos desde hace meses como estaba previsto el rebuzno del exalcalde de Valladolid. O no fructificará tal pacto porque las ratas roedoras de los pilares del Estado desconfíen del silencio de los corderos. Esperan traiciones sonoras y confesas y plazos concretos. Una extorsión mafiosa. Hasta que se recupere la voz de los corderos la investidura de Sánchez es una incógnita, La extorsión es concluyente: rendición o elecciones. Tendrá que pronunciar palabras constitucionalmente malditas y resucitar su tono de falsete o abrir la Calle Real a unas nuevas elecciones en el Año Nuevo. Si se diese tal caso Feijóo habrá ganado por uno a cero la primera parte del partido.