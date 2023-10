A alcaldesa de Narón recibiu no muíño de Xuvia ao xurado do certame “Vilas en flor 2023”

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, recibiu este venres ao dous integrantes do xurado do certame Vilas en flor, Silvia Caffaro, doutora enxeñeira agrónoma na empresa Viveiros Florgalicia SL e Xosé Lois Arenas, enxeñeiro técnico agrícola e docente no CFEA de Guísamo.

O edil de Medio Ambiente, Manuel Ramos, persoal técnico municipal e da empresa do servizo de xardinería municipal participaron tamén na recepción realizada no muíño de Xuvia e no percorrido realizado por espazos verdes da zona urbana.

Os representantes do xurado chegaron ás 16.00 horas ao muíño de Xuvia, donde tiveron a oportunidade de ver uns vídeos sobre a cidade, a

rehabilitación do propio muíño e a construción da senda peonil e ciclista que enlaza os paseos de Xuvia e Freixeiro. Alí atenderon tamén as explicacións da rexedora local sobre o traballo realizado nos últimos anos na mellora de espazos verdes e xestión sostible e do persoal técnico municipal e a empresa de xardinería.

Unha vez rematada a visita desprazáronse ás inmediacións do muíño de Xuvia, percorrendo un tramo do inicio da ruta dos muíños e ao

magnolio centenario de Xuvia, para continuar polo paseo ata as inmediacións do muíño das Aceas. Xa no tramo comprendido entre a nova senda peonil e ciclista dirxíronse tamén cara ao parque Freixeiro, visitando así os espazos verdes máis concurridos da zona urbana da cidade.

Nas vindeiras semanas os integrantes do xurado valorarán o traballo realizado nos últimos meses na cidade para mellorar a xestión dos citados espazos verdes. En base a esa valoración outorgarán os galardóns, as coñecidas “Flores de Honra”, un máximo de cinco por concello, recoñecendo tamén o labor desenvolvido en xestión sostible, mellora e potenciación dos espazos verdes urbáns, educación ambiental e concienciación cidadá no coidado e respecto do medio ambiente.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, destacou “a importancia de recuperar o noso patrimonio e apostar cada vez máis por habilitar espazos verdes e destinados ás persoas, fomentando unha mobilidade sostible a través de políticas de sostibilidade ambiental”.

Preto de corenta concellos galegos, deles quince da provincia da Coruña, inscribíronse este ano na convocatoria, unha iniciativa da Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viversitas del Noroeste (Asvinor) e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar) para promover a mellora e posta en valor dos espazos verdes en Galicia. A finais do outono, nunha data aínda por determinar, outorgaranse os galardóns deste certame.