Cristóbal Parralo (Racing de Ferrol): “El Amorebieta no va a regalar nada y van a apretar al máximo”

Casi sin tiempo para descansar, el Racing de Ferrol continúa con su semana intensa. Ahora, su siguiente duelo será ante el Amorebieta, en la 9ª jornada de LALIGA Hypermotion, que se disputará este jueves, a las 21:30 horas, en el Estadio de A Malata.

En la víspera del partido, comparecía en rueda de prensa en el escenario del partido tras el último entrenamiento, el entrenador Cristóbal Parralo.

Tras el partido del lunes ante el RCD Espanyol “la gente está bastante fastidiada por como se había producido la derrota”, pero ahora son conscientes “de que tenemos un partido muy pronto, están recuperados, quieren hacer un buen partido en A Malata y vamos a ver si somos capaces de reflejarlo de esta manera.”

A Cristóbal Parralo le preocupaba más la “recuperación” a nivel físico tras jugar durante muchos minutos en Cornellá con un jugador menos, ya que a nivel anímico “el equipo está bien” y al equipo “no hay que hacerle ningún reproche, lo han dado todo.”

En esta semana intensa estos dos próximos partidos lo harán en A Malata “delante de nuestra gente” con el objetivo de “sacar lo máximo posible” y estaba seguro de que el equipo “va a responder y dar lo mejor de nosotros mismos.”

En las dos últimas salidas, el equipo “ha encajado dos goles en Eibar y tres en Cornellá”, por lo que hay “cosas mejorables, hay que ser autocríticos”, debido a que varios de estos goles encajados “fueron evitables.”

Por otra banda, en las cosas positivas, mientras fueron once contra once el equipo “estuvo muy bien y tuvimos ocasiones”, no queriendo entrar a valorar la jugada de la expulsión “porque sino tienes que enjuiciar cada jugada polémica cada fin de semana, yo tengo mi opinión y me la reservo.”

El Amorebieta es un equipo “que conserva las virtudes de la temporada pasada” que les hizo campeones de Primera RFEF y ascender “y están haciendo un inicio de temporada parecido al nuestro, compitiendo muy bien, sabe a lo que juega, está muy bien trabajado y será un partido muy complicado”, y sobre el terreno de juego “no van a regalar nada y van a apretar al máximo.”

El técnico quería hacer un llamamiento para la afición “sabemos que es un esfuerzo y dormir un poco menos”, en un partido “en los que los necesitamos” para afrontar este duelo ante em Amorebieta.