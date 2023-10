Narón acolle as actividades “Biotecnólogos resolven un crime na Biblioteca”

“Biotecnólogos resolven un crime na Biblioteca” é o título da actividade que se desenvolverá este sábado 7, nas instalacións da biblioteca municipal de Narón

A edil responsable da área, Olga Ameneiro, explicou que se trata dunha proposta dirixida a menores a partir de 8 anos, mocidade e persoas adultas que poderán inscribirse a partir de mañá ás 16.00 horas nas citadas instalacións de xeito presencial ou chamando ao número de teléfono 981 382 173.

As persoas participantes terán que descubrir quen é o autor ou autora do roubo dun valioso manuscrito na Biblioteca e para iso deberán ter moi en conta os restos biolóxicos do ladrón. Con esa finalidade terán que extraer ADN das mostras e compáralo co das persoas sospeitosas do furto.

A cita dará comezo ás 11.00 horas e os asistentes axudaranse de material de cociña para resolver o crime, ao tempo que aprenderán xunto co responsable do programa de divulgación científica da Radio Galega Manuel Vicente que é a biotecnoloxía.

Para poder participar é preciso ter o carné da rede de bibliotecas sen sancións pendientes. A actividade está cofinanciada pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade, dentro do programa “Ler conta moito”.