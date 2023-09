I Edición en Narón de “Literatura na rúa”, o sábado 28 de setembro

O Concello de Narón convoca xunto coa Asociación de escritoras e escritores en lingua galega a primeira edición de “Literatura na rúa”, unha xornada na que colaboran tres librarías locais e que contará coa participación de doce escritoras e escritores que asinarán exemplares dos seus libros ás persoas que o desexen.

A convocatoria desenvolverase o sábado 30 de setembro, en horario de mañá, de 10.30 a 13.30 horas, tal e como avanzou a alcaldesa e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro. As librarías Pasapáxina, Albatros e Nova participarán nesta convocatoria, e contarán cun espazo habilitado no exterior para que os autores e autoras poidan asinar as publicacións. En Pasapáxina estarán Sara González, Juan Galán, Miguel Castro e Teresa Cameselle; en Albatros farán o propio Juan José Lada, Isabel Ramos, Sabela Cagiao e Micaela Barbeiro e nas instalacións de Nova asinarán libros Mav Alonso, Clara Ventura, Antonio D´Tenerife e Lucía Otero.

Ferreiro agradeceu a implicación das librarías locais para levar a cabo esta primeira edición de “Literatura na rúa” e tamén a participación das escritoras e escritores, algúns deles de Narón e comarca, que estarán durante a mañá do sábado asinando exemplares dos seus libros. “É unha gran oportunidade para coñecer en primeira persoa aos autores de publicacións de moi diversos xéneros, fomentando a cultura a través da literatura e ofrecendo ás escritoras e escritores un espazo onde poder amosar e vender as súas obras”, apuntou a alcaldesa.

A rexedora local agradeceu tamén o traballo da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega “coa que unha vez máis temos a oportunidade de colaborar nesta cidade, agora celebrando a primeira edición deste evento literario que esperamos e confiamos en que sexa a primeira de moitas máis nos vindeiros».