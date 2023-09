Ponse en marcha en Fene unha nova edición do proxecto INDIRA

O Centro de Servizos Sociais de Fene acolle a primeira sesión dunha nova edición do Programa INDIRA coa participación dun total de 14 mulleres «interesadas en traballar coas súas debilidades e desenvolver as súas fortalezas persoais».

O proxecto está guiado por dúas psicoterapeutas con ampla formación e experiencia en igualdade, sexualidade, educación emocional, técnicas de relaxación e atención plena, traballo corporal, autocoñecemento e terapia do reencontro, entre outras.

INDIRA é un proxecto «por e para todas as mulleres de Fene que se desenvolve a través de encontros semanais, nos que se abordaran diferentes temas e actividades relacionados coas relacións persoais, o autocoidado, a sexualidade e a saúde feminina, as intelixencias múltiples, as emocións, a violencia de xénero, etc.»

Horario: mércores de 10:00 a 12:00 horas

Datas:

– Outubro: 2,8,15,22 e 29

– Novembro: 8,15,22 e 29

– Decembro: 13 e 20

Lugar celebración: Centro de Servizos Sociais

Máis Información: Servizo Municipal de Atención á Muller – Centro de Servizos Sociais. Av. Do Mar Bloque 1-baixo – San Valentín. Tf.: 981342607–981492706