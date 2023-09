Ares celebra o Día do Orgullo Neofalante

A concellería de Cultura do Concello de Ares, en colaboración co Servizo de Normalización Lingüística da Mancomunidade, anunciou dúas actividades en Ares para conmemorar o Día do Orgullo Neofalante, que oficialmente se celebra o 1 de outubro en honra ao nacemento de Andrés do Barro, unha figura central na difusión da lingua galega

En particular, o xoves 28, o CPI As Mirandas levará a cabo un taller destinado a mozos e mozas co obxectivo de promover o uso do galego en diversos contextos e destacar a súa vitalidade. Este taller centrarase na creación de podcasts sobre música en galego baixo o título «Somos un pobo de artistas».

Os estudantes da ESO terán a oportunidade de explorar a riqueza e diversidade da música galega contemporánea, estimular a súa curiosidade e aprecio pola música en galego, e crear un podcast para compartir as súas experiencias e aprendizaxes.

Pero as actividades planificadas pola área de Cultura municipal e o Servizo de Normalización Lingüística non rematan con iso, senón que o venres 29, ás 20:30 horas, a Alianza Aresana contará co espectáculo «Enredada» de Leticia Mirás (Leti da Taberna), aberto a todo o público e pensado especialmente para adultos. Nesta función, a versátil narradora e recoñecida figura nas redes sociais ofrecerá un monólogo humorístico coa súa particular visión dos temas cotiáns e actuais.

As iniciativas do Día do Orgullo Neofalante teñen como obxectivo aumentar o número de falantes e promover o uso do galego en diferentes ámbitos, alentando a aqueles que, por diversas razóns, aínda non o utilizan, a comezar a facelo.