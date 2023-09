Magistral conferencia del CN Juan Escrigas sobre los «Ferrolanos en la Escuadra de Cervera»

Dentro del ciclo de actividades organizadas por la Cátedra “Jorge Juan“ en la tarde de este martes, día 26, tuvo lugar en la sala Carlos III de Exponav la conferencia “Ferrolanos en la Escuadra de Cervera” impartida por el capitán de navío Juan Escrigas Rodríguez subdirector del Museo Naval de Madrid.

Un detallado estudio sobre lo ocurrido en la batalla naval de Santiago de Cuba en donde la flota americana ”se cebó” con los buques españoles al mando del almirante Cervera y que causó un buen número de muertos y heridos, entre ellos muchos ferrolterranos.

Acudieron al acto, entre muchos otros muchos asistentes, el almirante jefe del Arsenal, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso; el edil de cultura del concello de Ferrol, José Ponte Far ; el contralmirante Antonio Pintos Pintos; la vicerrectora del Campus Ferrol, María Jesús Movilla Fernández; el delegado de Defensa en Galicia, coronel del Ejército de Tierra Antonio Bernal Martín; el director-gerente de Exponav, Rafael Suárez Pérez; así como otras muchas autoridades académicas y militares y numeroso público que abarrotaba la sala Carlos III.

En primer lugar tomó la palabra el responsable de la cátedra «Jorge Juan» en representación de la Armada, el capitán de navío, José Luís Guevara Romero, Comandante-Director de la Escuela de Especialidades de la Armada en La Graña, quien tras referirse a lo sucedido en la batalla naval en Cuba destacó la labor de Juan Escrigas en su faceta de miembro de la Armada, historiador y escritor, ofreciendo amplios datos de su biografía.

125 aniversario de los sucesos de 1998

Juan Escrigas Rodríguez, tras exponer su labor, durante cuarenta años, dedicado a estudiar, entre otros temas, lo sucedido en los tristes sucesos en Cuba, señalando “la necesidad de enfocar la historia de otra manera, dedicando una parte a lo social, a veces olvidado”. Se refirió a la lealtad, dirigiéndose a un buen grupo de miembros de la Armada asistentes al acto “y recordando una serie de valores que nos inculcan cuando entramos en la historia naval”. “Tenemos poco conocimiento de lo que hicieron los ferrolanos en la escuadra de Cervera” señalando, al final de su intervención que curiosamente en Ferrol no se encuentra ningún recuerdo en honor a aquellos que perdieron su vida honrando a España.

“En 2023 conmemoramos el 125 aniversario de los sucesos de 1898. Ese año no fue nada bueno para España; a la pérdida de los territorios de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas e islas del Pacífico, hay que unir el descrédito internacional y la desaparición de nuestra nación como potencia media de panorama mundial. Nuestra Armada y Ejército de Tierra lucharon hasta la extenuación para que esto no sucediera, pero las pérdidas fueron cuantiosas”.

“En los acontecimientos históricos, y en particular los combates y batallas, existen siempre profundos estudios de lo que ocurrió antes y durante los sucesos, antecedentes, movimientos de buques y resultado de los combates, y suele focalizarse en establecer unas claras conclusiones sobre lo sucedido; pero los historiadores no dedican muchos estudios al tiempo después, a la historia social, a lo que sucedió con los contendientes y en particular con los vencidos, lo que pasó con sus familias y seres queridos” señaló Juan Escrigas

El CN Juan Escrigas lleva más de tres décadas dedicado al estudio de esa historia social, para que la memoria de aquellos que vivieron los sucesos y los que dieron su vida no se olvide, y a recuperar lo que todavía queda vivo de esa memoria. Y ese fue el eje fundamental de su conferencia “Ferrolanos en la Escuadra de Cervera” en la tarde de este martes.

Nos describió cual fue el final, uno a uno, de todos los miembros de la Escuadra de Cervera, una vez se perdieron los buques. Su periplo tras el naufragio, sus peripecias en tierra en las costas de Santiago, su apresamiento por los norteamericanos, su traslado a los Estados Unidos, su estancia en el campo de prisioneros, y su regreso a España, salpicado todo ello de anécdotas y esfuerzos para recordar su memoria.

Parte de su conferencia se centró en recordar que una tercera parte de los miembros de las dotaciones de esta Escuadra eran gallegos, y al menos una cuarta parte eran de Ferrol y su comarca. Estos números permiten entender lo que significó para la ciudad departamental los sucesos de ultramar; la angustia e incertidumbre se apoderó del ánimo de la ciudad. Desde luego, un enfoque diferente de contar la historia naval, lleno de motivación y dedicación.

Y terminó su conferencia, de las pocas en las que los asistentes no se cansaron de aplaudir porque realmente Juan Escrigas ofreció una lección magistral, acompañada de una serie de fotografías, de su colección, que sirvieron para sensibilizar y a la vez dejar constancia de ese olvido de un hecho de la historia de España en la que un buen número de ferrolanos merecen la denominación de héroes caídos por la Patria.