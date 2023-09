A Deputación apoia a dinamización turística do recinto feiral de Moeche e as súas feiras monográficas

A Deputación da Coruña aprobou por unanimidade en sesión plenaria o convenio polo que se instrumenta a subvención nominativa para o financiamento do proxecto “Dimamización e potenciación turística do recinto feiral de Moeche e as súas Feiras Monográficas 2023”.

A entidade provincial apoiará esta actividade cunha achega de 38.904 euros, o 80 % do financiamento total do proxecto, que ascende a 48.630 euros.

O obxectivo deste proxecto é dinamizar e potenciar de xeito turístico o recinto feiral de Moeche e as súas feiras monográficas do ano 2023.

Os días 11 e 23 de cada mes Moeche énchese de vida e actividade grazas á celebración de feiras mensuais e os mercados, converténdose nun potente alicerce da economía grazas aos produtos locais.

Ademais, ao longo do ano celébranse un total de catro feiras monográficas que contan cun gran valor turístico e patrimonial para o municipio: a Feira do Queixo, a Feira do Cabalo, a Feira de Gando Vacún Raza Rubiga Galega e a Feira das Fabas.

A Feira do Queixo nace en marzo de 2016 co fin de impulsar o queixo artesán como produto de proximidade, apoiar o sector lácteo comarcal e ser un factor de desenvolvemento local potenciando non só o queixo, se non tamén o pan, un produto de alta calidade do municipio.

A Feira do Cabalo do ano 2023, que tivo lugar o 23 de abril, é un dos eventos deste tipo con maior senlleira do mundo equino en toda Galicia. Danse cita todos os anos persoas afeccionadas do mundo ecuestre de toda a zona noroeste de España, chegando a concentrar máis de 5.000 persoas no municipio.

Outra das feiras monográficas que se celebra en Moeche é a Feira de Gando Vacún Raza Rubia Galega, que pretende poñer en valor a tradición a través da recuperación do mercado de gando que se celebraba en Moeche todos os martes durante décadas. O pasado 23 de xullo celebrouse a VI edición desta Feira.

A última das feiras monográficas é a Feira das Fabas, que terá lugar o vindeiro 14 de outubro, como espazo para promover o produto local e as fabas de Lourenzá, atraendo a xente e visitantes a través da gastronomía.

Desde a Deputación da Coruña promoven este tipo de eventos, poñen en valor a tradición e o patrimonio histórico para os seus concellos, acadando ao mesmo tempo un gran potencial turístico que atrae a visitantes de diversas zonas xeográficas