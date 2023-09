Apertura en Narón da inscrición no programa Promedex

A concelleira de Ensino, Olga Ameneiro, anunciou que o dende este luns 11 e ata o 29 de setembro está aberto o prazo para anotarse nas actividades extraescolares do Programa Municipal de Educación Extraescolar (Promedex).

O programa Promedex diríxese a familias con fillos empadroados no Concello de Narón ou escolarizados en centros de ensino de Narón (Infantil, Primaria e Secundaria), e nas escolas infantís da cidade. Este programa, inclúe as seguintes actividades:

Escola de Familias: A Escola de Familias inclúe contidos relacionados nos centros co manexo de emocións e coaching familiar, o día a día, as estratexias para crear lazos afectivos e temas de debate (sexualidade, acoso escolar, medos infantís…) e nas escolas infantís coas etapas evolutivas dos menores, a crianza respectuosa, autonomía, alimentación e sono, etc.

Impartiranse as sesións entre outubro deste ano e xuño de 2024. As sesións serán de dúas horas de duración e un día á semana por grupo, ofertándose 80 prazas. A taxa estipulada por ordenanza é de 8,15 euros por familia.

Obradoiros de reforzo educativo a través das novas tecnoloxías (Reforzatic).

Os obradoiros de Reforzatic, tratarán contidos de apoio escolar, educación en habilidades sociais e uso de novas tecnoloxías para obtención e tratamento da información. O alumnado terá a oportunidade de contar cun reforzo educativo da ensinanza que se ofrece nos centros, achegarse ás novas tecnoloxías e coñecer o seu uso responsable e reforzar aqueles casos con maiores dificultades de aprendizaxe en áreas como lingua ou matemáticas.

Realizaranse entre os meses de outubro deste ano e maio de 2024 en sesións de dúas horas á semana por grupo, en horario de tarde e na Casa da Mocidade. O número de prazas ofertado é de un total de 42 (sete por grupo), todas elas de balde. Este alumnado deberá ser derivado dos departamentos de orientación dos centros de ensino.

Obradoiros de iniciación á lingua e reforzo académico de inglés: que se impartirán de outubro a maio na Casa da Mocidade para alumnado de infantil e primaria empadroado ou escolarizado en centros da cidade. Neste caso os obradoiros para primaria, serán de unha hora e media un día á semana; os dirixidos a infantil, serán de unha hora, un día á semana ; e no caso de reforzo académico de inglés para quinto e sexto de primaria, un día á semana durante unha hora.

Obradoiros de robótica I e II: para menores de 8 a 11 anos e de 12 a 14, respectivamente, se impartirán de outubro deste ano a maio de 2024 en instalacións municipais. No primeiro caso habilitáronse vinte prazas (para dous grupos) e no segundo un total de dez prazas. En ambos casos achegarase a tecnoloxía ao alumnado dun xeito lúdico, aprendendo a través do xogo diferentes contidos adaptados á súa idade.

Coro da Capo: para rapaces de entre 16 e 35 anos e Coro Peque Solidarium, para os de 6 a 15 anos. En ambos casos as sesións levaranse a cabo os sábados no Auditorio municipal, na Praza de Galicia. As solicitudes poden presentarse a través da Sede Electrónica, no Rexistro municipal ou a través de calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para obter máis información pódese consultar a Sede Electrónica do Concello ou dirixirse ao Servizo Sociocomunitario do Concello, no primeiro andar ou a través do teléfono 981 337 700 (extensións 1122, 1108 e 1109). Tamén na páxina web buscoactividade.naron.es pódese consultar toda a información.