Cristóbal Parralo (Racing de Ferrol): “El Villarreal “B” nunca le ha perdido la cara a ningún partido”

El Racing de Ferrol cuenta las horas para un nuevo partido delante de su afición, en esta ocasión recibiendo al Villarreal “B”, en la 5ª jornada de LALIGA Hypermotion que se disputará este domingo, a las 16:15 horas, en el Estadio de A Malata.

En la víspera del partido tenía lugar la rueda de prensa oficial en el mismo escenario del partido del entrenador racinguista, Cristóbal Parralo.

Para este partido estarán todos los jugadores disponibles a excepción de los lesionados Chuca y Nacho Sánchez, mientras que la última incorporación Álvaro Vadillo esta semana ha estado trabajando con el readaptador, tras estar trabajando por su cuenta desde que rescindió su contrato con el RCD Espanyol el pasado 10 de agosto. Cristóbal Parralo confirmaba que a partir del lunes “estará ya entrenando con el equipo”, por lo que en estos primeros días tras su llegada a las filas racinguistas han querido “protegerlo para que no tenga ninguna lesión” y espera que en esta temporada “demuestre su calidad, para beneficiarnos de ello.”

Los racinguistas se verán las caras con un Villarreal “B” que llega a este partido en el 17º puesto de la tabla, con 3 puntos. Es un equipo “muy joven y con mucha calidad”, destacando el buen trabajo en el banquillo de Miguel Álvarez. El técnico racinguista reconocía que el filial del submarino amarillo tiene actualmente jugadores “con más experiencia en la categoría que los nuestros.”

A pesar de su situación clasificatoria, Cristóbal Parralo no se quería fiar de su rival, porque tan solo van cuatro jornadas de liga “y deben estar muy tranquilos, no es momento para estar preocupados”, ya que sobre el terreno de juego “no han perdido nunca la cara a ningún partido y tienen jugadores para salir de ahí.”

Sobre el terreno de juego, el Racing de Ferrol querrá utilizar sus armas “lo mejor que podamos e intentamos tener el balón”, pero cuando esto no suceda “hay que saber defender, porque el rival también juega y hay que adaptarse”, sin querer olvidarse de que sus jugadores “tienen mucha ilusión” tras estas primeras jornadas “pudiendo jugar en grandes estadios y en el fútbol profesional, esto es un plus.”

La “calidad” de Iker Losada

El técnico era preguntado por la actuación de Iker Losada en estas primeras jornadas de campeonato. Cristóbal Parralo lo definía como un “chico que tiene calidad y entiende bien el juego”, destacando que “puede jugar en otra posición, que no es lo suyo”.

En este estreno en la categoría de plata, Iker Losada ha demostrado tener “calidad y gol”, por lo que es “el camino para crecer a nivel individual y de equipo.”

“Contento” con la plantilla tras el mercado de fichajes

Con el mercado de fichajes ya cerrado, Cristóbal Parralo afirmaba estar “contento” con la plantilla que tendrá a sus órdenes en esta temporada, aunque se lamentaba no poder disponer de un central diestro, del cual no se descarta su llegada antes del mercado invernal si aparece una buena opción dentro de los jugadores actualmente sin equipo.

La plantilla racinguista se fue completando durante la pretemporada y eso ha sido un hándicap en la preparación, por lo que Cristóbal Parralo quería que estos jugadores que empezaron más tarde “puedan competir por el puesto.”

El técnico quería recordar que ya lleva varios años en la entidad “con una manera de trabajar y tenemos una estabilidad”, lo que es una ventaja en este tramo inicial de la temporada “por lo que es más fácil para los jugadores adaptarse a este equipo y a este proyecto.”

El apoyo de la afición

Se espera este domingo de nuevo un buen ambiente en el Estadio de A Malata y “siempre es un factor positivo tener a nuestra afición ilusionada con el equipo”, afirmaba Cristóbal Parralo, por lo que si siguen contando con este respaldo “será mucho mejor.”

No le gusta jugar los lunes

Esta semana LALIGA daba a conocer que el Racing de Ferrol tendrá que jugar ante Real Zaragoza y RCD Espanyol el lunes, a las 21:00 horas. A nivel deportivo Cristóbal Parralo todavía no quería pensar en estos partidos, pero sí quería dejar claro que no le gustaba jugar los lunes, reconociendo que “nosotros no decidimos esto”, aunque era cierto que “hay mejores horarios para la gente, pero hay derechos de televisión y buscan lo mejor para todos.”