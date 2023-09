As Pontes pone en marcha en octubre el taller “A arte no autocoidado”

El Ayuntamiento de As Pontes, a través del departamento de Bienestar Social, pone en marcha en el mes de octubre el taller “A arte no autocoidado” dirigido a mujeres cuidadoras de personas dependientes en el ámbito familiar, no profesionales, de la localidad y con el se da continuidad a las propuestas llevadas a cabo por el departamento, en este mismo ámbito, desde el año 2019.

Este taller, que se desarrollará todos los jueves del mes de octubre y noviembre, de 16:30 a 18:30 horas, en la Casa Dopeso, tiene como objetivos prioritarios conseguir un refuerzo de la identidad, seguridad y autoestima de las mujeres participantes así como mejorar su calidad de vida mediante su empoderamiento.

Tania Pardo, responsable del área apunta que “a través deste obradoiro o que buscamos e prestarlles un espazo de crecemento persoal desde o que explorar os múltiples beneficios que brinda a arte para o autocoidado. A través da expresión artística pódense manifestar emocións, reducir o estrés, conectar con unha mesma, descansar. Engadindo a arte á vida das mulleres coidadoras poden atopar unha fonte de benestar e equilibrio que lles a axudará a coidar de si mesmas mentres coidan a outras persoas”

El taller contará con una parte de asesoramiento, a través de entrevista personal, con la finalidad de establecer un itinerario común de trabajo, y talleres de carácter teórico práctico en los que se abordarán cuestiones como la expresión emocional, relajación, meditación, autodescubrimiento, la comunicación y conexión, alivio del estrés, la mejora física y la conexión con el cuerpo a través de actividades en las que se fusionarán el arte de la danza con el arte de la literatura.

Esta fusión permitirá a las mujeres participantes conocer diferentes culturas sumando nuevas formas de concepción del modo de vida, explorar temas de autocuidado en la literatura de la danza, profundizar en la experiencia artística a través de la combinación de música y danza, escribir sobre la experiencia de la danza y utilizar la danza como fuente de inspiración para crear historias literarias.

Las mujeres interesadas en participar en este taller pueden inscribirse, desde el 11 al 29 de septiembre, en el departamento de Bienestar Social o en los teléfonos 981 44 10 08 /627 779 129.