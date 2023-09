Aroa Fandiño Serrano

Hay situaciones en la vida que se convierten en determinantes para la historia y el aleteo de indignación ante el comportamiento de “un Rubiales” se ha hecho sentir desde el otro lado del mundo.

Una sociedad en la que muchos creen que la igualdad ya está lograda, he aquí un nuevo episodio. “Un beso” ha provocado más reacciones y debate que la interminable lista de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Para reflexionar.

Rubiales: “gracias por los servicios prestados”. Adiós

Rubiales, un hombre que ha mostrado la desigualdad en la que vivimos. Un Rubiales representando a todos los que le aplauden. Un hombre que con su “naturalidad” ha “despertado” a todo un país, el mundo y quizás, hasta la galaxia.

Y cuántos hombres hay así que con su “naturalidad” convierten a mujeres como Jennifer Hermoso en el foco de la desigualdad. Hombres que ponen a prueba la entereza, la resiliencia de mujeres que, además de sus propios retos y sueños, como el de futbolista, debemos tomar conciencia de quiénes somos y de qué clase de mujeres queremos ser y estamos siendo.

Hay hombres que nos preguntan que qué es ser una mujer. Una mujer es la que se hace a base de replantearse la tradición, el “debería ser” y de preguntarse incesantemente como yo defiendo mi dignidad por mí y por todas mis compañeras.

La chispa de la igualdad

En la épica de una victoria mundial, 23 mujeres lideradas involuntariamente por la heroína Jennifer Hermoso realizaron una última jugada maestra. Una jugada realizada con precisión, con inteligencia y con mucha valentía. La jugada “Se acabó” a la que nos enfrentamos, las mujeres, todos los días en el partido por la igualdad. Eran más de 23 mujeres de un equipo de fútbol. Las últimas de la resistencia. Pero no estaban solas.

En cualquier rincón de la galaxia, oprimidas y humilladas, muchas otras mujeres conocen nuestro símbolo (el símbolo de la igualdad) y tienen toda su fe en él. Son la chispa que encendió el fuego que reestablecerá la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte. Esa chispa, esta resistencia debe sobrevivir. Esa es nuestra misión: “Se acabó”.

Es la hora de los hombres que creen en la igualdad para estar al lado de las que la luchamos todos los días

Los momentos son históricos porque hay personas con convicciones tan sólidas que las anteponen ante cualquier camiseta nacional. Hay personas que “simplemente” aparecen por decisión propia. Son esas personas, por muy pocas que sean, las que ayudan a que la chispa se convierta en fuego.

En este estadio de la lucha feminista, los hombres están llamados a pronunciarse activamente. No es una petición, es un grito. Pero no es un grito desesperado, es un grito sordo de estupefacción.

Nosotras estamos haciendo nuestro trabajo: llevamos décadas afrontando los retos, han sido muchas las primeras mujeres en sus categorías. Muchísimas otras están siendo asesinadas por no quedarse calladas. Nosotras estamos haciendo nuestra parte por la igualdad efectiva entre vosotros y nosotras, ¿dónde estáis los hombres que si creéis en que somos iguales?

Esta es la gran reflexión que debemos agradecerles a Rubiales y a Hermoso. Les han sacado los colores a toda la sociedad española e internacional, mientras un día sí y otro también mujeres continúan siendo asesinadas por una concepción del mundo injusta e irreal.

La chispa de la igualdad en el fútbol invita a la reflexión y a la acción a aquellos que con su silencio consciente o inconsciente defienden el statu quo en el que un hombre pueda hacer lo que le dé la gana con el cuerpo, las emociones y la mente de una mujer.

Muchos se han perdido en un laberinto de tradición y en el planteamiento “de que esto de la igualdad y violencia no es cosa mía”. Pero se les ha acabado el tiempo para seguir ausentes. Ese partido ya ha terminado.

A los hombres que se piensan que pueden hacer lo que les dé la gana con las mujeres, estáis en fuera de juego.

A los hombres que, si creen en la igualdad, pero en petit comité: prepárense, porque esta chispa no será la última y el devenir de la historia os pondrá otra vez en el punto de mira y el clamor de estupefacción de una sociedad que no ha perdido la chispa de la igualdad será galáctico.

Educación, educación, educación

Para prevenir, la respuesta está en la educación. Educar, reflexionar y actuar de maneras diferentes.

Hay herramientas ya disponibles para comenzar a replantearse las cosas, en este caso concreto, la igualdad en el deporte.

En el marco del proyecto “All In Plus” del Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea, que busca destacar los beneficios de una mayor igualdad de género en el deporte, se encuentran herramientas como el manual «Cómo incidir en la igualdad de género en el deporte. Todo lo que necesitas saber» que ofrece información, consejos concretos, ejemplos de buenas prácticas y estrategias para poner en práctica un enfoque de integración de la perspectiva de género con el fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte.

También, la iniciativa “¿Y la inversión en mujeres y niñas?” ofrece consejos sobre cómo favorecer la participación de las mujeres y las niñas en el deporte o como vencer estereotipos de género.

La igualdad entre mujeres y hombres es una obligación moral, es incómoda y es incluso agotadora por momentos porque supone un replanteamiento de cada interacción entre ellos y nosotras, supone cuestionarnos cómo nos dirigimos hacia el otro, cómo reaccionamos, cómo nos vinculamos. Pero éste es el partido real.

El cambio que queremos ver en el mundo empieza por nosotras mismas y vosotros mismos. El pacto de igualdad entre hombres y mujeres es un compromiso diario. La chispa de la igualdad debe sobrevivir. Esa es nuestra misión: “Se acabó”. Ahora, a sus puestos y que “la fuerza nos acompañe”.

Enlaces sobre el proyecto “All In Plus” (en inglés):

Web del proyecto: https://pjp-eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport/home

Cómo incidir en la igualdad de género en el deporte. Todo lo que necesitas saber: https://pjp-

eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport/toolkit

Iniciativa ¿Y la inversión en mujeres y niñas?: https://human-rights-channel.coe.int/all-in-en.html