Álvaro Vadillo fue presentado oficialmente como jugador del Racing de Ferrol

El pasado viernes, a escasas tres horas para el cierre del mercado y curiosamente en el descanso del partido del Racing de Ferrol ante la AD Alcorcón, la entidad racinguista anunciaba la incorporación de Álvaro Vadillo, el cual era presentado este jueves oficialmente en el Estadio de A Malata, de la mano del presidente Manuel Ansede.

El máximo mandatario destacaba que el nuevo jugador se incorporaba con “muchísima ilusión, para demostrar su categoría”, haciendo referencia a todos los clubes por lo que ha militado “y ha demostrado su nivel”, como también recordaba su paso por las categorías inferiores de la selección española.

En este acto de bienvenida, Manuel Ansede reconocía que estaban “encantados” de que Álvaro Vadillo forme parte del Racing de Ferrol y estaban seguros “de que va a desarrollar aquí todo su potencial.”

Álvaro Vadillo: “El apoyo de mi familia y de mi psicólogo ha sido fundamental en todo este tiempo”

El nuevo jugador racinguista afirmaba en sus primeras palabras que era una “oportunidad importante” tras unos últimos tres años nada fáciles truncados en forma de lesiones, por lo que en estos primeros días está en fase de adaptación.

Este era un “momento importante” en su carrera, tras haber militado en clubes con aspiraciones más altas y el Racing de Ferrol “está haciendo las cosas bien, con mucha humildad y creo que es un sitio en el que puedo mostrar mi nivel.”

En estas últimas tres temporadas, Álvaro Vadillo solo tuvo regularidad en el Málaga “de enero a junio, donde jugué casi todo”, mientras que el resto del tiempo casi no tuvo minutos, debido principalmente a las lesiones, por lo que quería destacar el apoyo de su familia y del psicólogo “algo que ha sido fundamental en todo este tiempo”, esperando que este año “sea positivo para mí y para el grupo.”

El pasado 10 de agosto el jugador rescindía su contrato con el RCD Espanyol y desde ese día “he estado haciendo entrenamientos por mi cuenta”. Tras llegar esta semana a Ferrol “he hecho trabajos al margen y para la semana espero hacerla con el grupo”, aunque reconocía que ya estaba preparado para jugar “aunque esa decisión va a ser consensuada con el cuerpo técnico y médico del club.”

Álvaro Vadillo reconocía que este verano ha estado “un poco aislado del fútbol”, no quería engañar a nadie al respecto “y me he replanteado muchas cosas”, tanto que no había visto nada del inicio de liga “y lo primero que he visto del Racing fue el partido del otro día ante la AD Alcorcón.”

En estos primeros días con sus nuevos compañeros, Álvaro Vadillo reconocía que la bienvenida que le han dado ha sido “fantástica y muy positiva” y por su experiencia en el fútbol profesional “las mejores temporadas son las que se dan cuando el grupo funciona”, recordando sus ascensos en Eibar y Huesca.