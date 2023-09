Comezan en Pontedeume as «Festas Das Peras 2023», con James Rhodes como pregoeiro

Pontedeume acolle dende este xoves 7 de setembro, e ata o vindeiro luns 11, unha nova edición das Festas das Peras. Este ano contan co músico James Rhodes como pregoeiro e actividades para todos os públicos.

A programación desta edición inclúe eventos para todas as idades e gustos, con citas tan tradicionais como a saída de mómaros e cabezudos, a “Cucaña Marítima”, o concurso de froitas, os fogos artificiais ou a subida ao Río Eume, ás que suman varios concertos. As Festas inauguraranse co pregón de James Rhodes a partir das 20.30 e o Festival Rock ás 22.00.

O venres será o día da “Cucaña Marítima”, ademais do Festival Folk. O sábado o “Concurso de Froitas” será a cita principal, xunto ao concerto da orquestra Claxxon. Na medianoite do domingo serán os fogos de artificio coa actuación da orquestra Marbella, mentres que as festas pecharanse o luns coa subida ao río Eume e a orquestra París de Noia. Ademáis o programa complétase diariamente con citas deportivas, charlas, actividades gastronómicas, así como concertos e outros actos.

O programa completo das festas pódese ver o detalle no programa adxunto ou tamén está dispoñible neste link:

https://www.pontedeume.gal/es/evento/programacion-fiestas-de-as-peras-2023/