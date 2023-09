El alcalde de Ferrol asigna un convenio de colaboración por valor de 15.000€ con AFAL

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, ha asignado este miércoles 6 el convenio de colaboración con AFAL que permitirá financiar el programa Estimulanet. El regidor se ha trasladado a la sede de la entidad, en la que ha rubricado el acuerdo con el presidente, Carlos López, y en la que ha estado acompañado por la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez.

En virtud de este documento, el Ayuntamiento aportará 15.000 euros para la anualidad 2023.

Estimulanet se define como un taller de intervención no farmacológica con el que se favorece la estimulación cognitiva por medio de equipos informáticos destinado a los enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Para la mayoría de los 105 usuarios a los que puede llegar, este es un medio novedoso y atractivo que, además, posibilita el contacto intergeneracional y fomenta las relaciones dentro del entorno familiar. Asimismo, ofrece la posibilidad de incluir elementos de la historia de vida del usuario, lo que permite diseñar terapias de reminiscencia y orientación personal.

Las sesiones de este programa tendrán una duración de 45 minutos y se desarrollarán un mínimo de tres veces por semana en los centros de día terapéuticos de AFAL Ferrolterra, así como en los servicios externos prestados por la entidad.

El regidor ha destacado la importancia de este recurso que trabaja la desaceleración del proceso de la enfermedad así como la labor de AFAL. “Como goberno, debemos estar e estamos a carón de quen máis o precisa e as persoas afectadas polo Alzheimer e as súas familias sempre contarán co noso apoio. Esta premisa é compartida con AFAL, a quen quero agradecer o seu traballo diario en prol dos seus usuarios”, ha afirmado Rey Varela.

“Sen entidades coma esta, os nosos esforzos no terían a repercusión debida na sociedade e por iso é importante poñer en valor o seu labor”, ha concluido el regidor.