El grupo municipal socialista acusa al PP de Ferrol de «ocultar» el informe sobre los vestigios de San Francisco

O grupo socialista denuncia que el PP «oculta» «o informe da arqueóloga municipal sobre los vestixios de San Francisco e acusa a Rey Varela de «enganar á cidadanía»

El grupo municipal socialista de Ferrol ha acusado este miércoles 6 al gobierno de Rey Varela de “ocultar” parte de la documentación relativa a los restos encontrados a mediados del pasado mes de marzo en la calle San Francisco.

En la comisión informativa de Urbanismo del citado miércoles, los socialistas han reclamado la inclusión en el expediente de todos los documentos elaborados desde dicho hallazgo y, nombradamente, se refirieron al informe realizado por la arqueóloga encargada de llevar a cabo los controles arqueológicos de las obras, elevado a la Dirección General de Patrimonio, en el que se solicitaba la excavación de la zona para poder datar adecuadamente los vestigios, que apuntaban ser el origen medieval, o mismo anterior, de la ciudad.

A este respeto, desde el grupo han subrayado que que “non ten sentido obviar este informe, cando a propia documentación que obra no expediente o menciona e indican a aprobación da Xunta a dita excavación, en data 11 de abril de 2023”. “Por certo, excavación que non se fixo e que o arqueólogo contratado polo actual grupo de goberno recoñece nas súas conclusión”, han afirmado los socialistas, que han añadido que “o PP encargou outro informe, cando xa tiña un da empresa que, ademais, xa está contratada polo Concello para realizar estes traballos, co o único obxecto de desautorizar o que tiña dende abril e, así, poder tapar os restos, que era o que realmente quería”.

Para el grupo socialista, «o executivo de José Manuel Rey Varela está a enganar á cidadanía, dando unhas explicación que non son certas e que na documentación que si achegan se indica, prazos ou modificado da obra, e agora tamén alentando unha consulta á veciñanza de Ferrol Vello cando xa teñen tapado os restos e a decisión, por tanto, xa está tomada e executada”, han afirmado

“José Manuel Rey e o seu goberno non dixeron a verdade cando en pleno aseguraron que se tiñan reunido con intensidade coa asociación de veciños de San Francisco e non se celebrara nin un encontro para abordar este tema; mentiron cando indicaron que se ía tratar a cuestión con transparencia na comisión e, tan só unhas horas máis tarde, e con nocturnidade, tapaban os vestixios; minten cando aseguran que se vai abrir a rúa en canto a obra estea rematada porque as actuación sufragadas con fondos europeos teñen un prazo de garantía que impide intervir nelas, e minten agora ao deixar en mans dos veciños de Ferrol unha decisión que, en realidade, xa está tomada”, han destacado los integrantes del grupo socialista.

Como han puesto de manifesto desde o GMS, “estamos ante un tema de cidade, que vai máis aló dun barrio, polo que entendemos que o Partido Popular e o alcalde de Ferrol están a desprezar a nosa historia e o noso patrimonio e amosan, unha vez máis, unha falla de visión e de proxecto de cidade”.