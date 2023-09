O BNG de Ferrol propón «desvincular os restos arqueolóxicos da urbanización da rúa San Francisco»

O Bloque Nacionalista Galego do Concello de Ferrol considera «que é perfectamente factible dar continuidade á obra da rúa San Francisco e poñer en valor os restos arqueolóxicos desvinculando estes do proxecto de urbanización sen comprometer o financiamento dos traballos»

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, indicou que este mércores 6 «propúxolle ao goberno acometer unha modificación do proxecto que contemple unha reorganización do tráfico e permita que os restos arqueolóxicos queden á vista e se poñan en valor»

O BNG sinala que «a afectación destes restos no conxunto da obra é limitada ao tratarse apenas dun 10% do conxunto do proxecto de urbanización desta rúa tendo en conta que non teñen continuidade ao longo da rúa San Francisco tal e como recolle o proxecto de escavación arqueolóxica»

«Ademais hai que ter en conta que o actual proxecto vai ter que ser igualmente modificado para redefinir o paso das infraestruturas e instalacións a través da praza vella e esta modificación terá que ser sometida á autorización da Dirección Xeral de Patrimonio»

«Por todo isto o BNG propón ao goberno municipal que continúe cos traballos de urbanización da rúa San Francisco, desvincule o tramo afectado polos restos arqueolóxicos e elabore unha proposta que contemple a conservación e posta en valor dos mesmos»

Xa por último o BNG lamenta que «o goberno municipal non queira escoitar as voces de múltiples colectivos e de veciños e veciñas da cidade que apostan pola posta en valor do noso patrimonio»