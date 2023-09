El crucero «Seven Seas Navigator» hizo escala en Ferrol este lunes

Procedente de Bilbao llegó en la mañana de este lunes, sobre las 9.00 h., el crucero «Seven Seas Navigator», de la compañía Regent Seven Seas Cruises, con cerca de ochocientas personas a bordo entre tripulacion y pasajeros, permaneciendo en nuestra ciudad hasta las siete de la tarde, hora en la que partió rumbo a Oporto.

Durante la jornada un buen número de pasajeros visitó la ciudad y a su llegada les fue ofrecida amplia información turística a la vez que podían trasladarse hasta el centro en buses-lanzadera, desde el Puerto a la Plaza de Galicia.

Muchos de ellos se dedicaron a disfrutar de la hostería local, especialmente en la zona centro y Ferrol Vello y efectuar compras, además de visitar los museos Naval y de la Construccion naval.

Ya en la salida de la ría hacia alta mar al pasar entre los castillos de La palma y San Felipe el crucero fue despedido con disparos de fusilería y cañón a cargo de miembros de la Asociación de la Batalla de Brión ataviados con trajes de época.

Próximo crucero

Para el próximo día 8 está prevista la llegada al puerto ferrolano del crucero, el «BStar Legend» con 312 pasajeros a bordo.

El «Seven Seas Navigator»

El «Seven Seas Navigator es un crucero de lujo operado por Regent Seven Seas Cruises, filial de la famosa Norwegian Cruise Ltd. y es el único buque de su clase, no tiene naves hermanas.

Este buque de 8 cubiertas, cuenta con un espacio considerable para sus 490 pasajeros, con amplísimas suites, que van desde la DeLuxe Veranda de 23,5 metros cuadrados, a los 112 de la Master Suite, pasando por suites Concierge, Penthouse, o las 6 regias suites. El noventa por ciento de sus camarotes tienen sus propias terrazas privadas, dotadas de todo tipo de confort, que va desde un minibar gratuito, flores frescas, albornoces y zapatillas, además de artículos de baño de lujo. Las de categorías superiores ofrecen incluso delicadezas como uso gratuito de IPAD, canapés, champagne o bombones belgas y mayordomo.