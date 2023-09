Carlos Mouriz: “El Racing de Ferrol no renunciará a sus valores de sacrificio y trabajo”

Con el mercado de fichajes ya cerrado, este lunes hablaba en rueda de prensa en el Estadio de A Malata el director deportivo del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, en donde no esquivaba ninguno de los temas planteados por los medios de comunicación, en una larga comparecencia.

En relación a la última incorporación al equipo, Álvaro Vadillo, oficializada a tres horas de cerrarse el mercado y curiosamente en el descanso del partido que los racinguistas estaban jugando con la AD Alcorcón, el director deportivo afirmaba que “se dieron las circunstancias y es un fichaje importante”, confirmando que ha firmado por esta temporada y la próxima.

En la incorporación del defensa central “teníamos todos los clubes dificultades para encontrar uno”, contando además con el hándicap de que jugadores de Primera que pierden peso o jugadores de Segunda “prefieren irse a jugar otras ligas como en Arabia, Irán o Polonia.”

Aunque el mercado está oficialmente cerrado, al Racing de Ferrol le queda la opción de poder fichar a alguno de los jugadores que se han quedado sin equipo, algo que Carlos Mouriz no descarta, y en caso contrario, “esperaremos al siguiente mercado de fichajes” en navidad.

Incluso con un jugador sin equipo tampoco sería fácil, debido a los márgenes económicos exigidos por LALIGA “debido a que la diferencia entre el primer año de contrato y el segundo no puede superar el 25% y este es un problema que se agranda en los clubs medianos.”

El límite salarial que tenía el Racing de Ferrol en este mercado era de 5,5 millones de euros, siendo el equipo “20 de 22” de los que forman la Segunda División, lo que supone “un gran sacrificio para el consejo de administración, que busca dinero debajo de las piedras, compitiendo con clubes que nos cuadriplican o quintuplican.”

Otro hándicap que tuvieron era que en Primera Federación no hay límite salarial y eso alejó a varios jugadores de fichar en el Racing de Ferrol, prefiriendo jugar en una categoría inferior, algo que Carlos Mouriz calificaba como “la ley de la oferta y la demanda y esto forma parte de lo que hay.”

Al mismo tiempo, Carlos Mouriz descartaba que se hubiera hablado el defensa Diego González en algún momento del mercado de fichajes.

Balance del inicio de liga

El director deportivo estaba contento por el inicio del Racing de Ferrol, tras conseguir 8 de los 12 puntos posibles “no pudiendo poner pegas para ser un equipo recién ascendido y la calidad de los rivales, de equipos de la zona alta”, sin renunciar a sus valores de “sacrificio y trabajo.”

Los nuevos jugadores “se han incorporado a la misma línea y disposición”, por lo que espera que esto continúe “y podamos competir ante cualquiera”, en un equipo en el que “todos quieren jugar y la igualdad que hay en la plantilla hace que nadie se pueda relajar.”

A Carlos Mouriz le preocupaba que tras el cierre del mercado Jon García no tenga substituto sobre el terreno de juego, al haber dos parejas en todos los puestos menos en este, aunque recordaba que Fernando Pumar “no está de vacaciones y está para sumar.”

La Copa del Rey

Al jugar en LALIGA Hypermotion el Racing de Ferrol está automáticamente clasificado para jugar la Copa del Rey, pero esta competición no le quita el sueño al director deportivo, recordando que el objetivo es la liga, aunque en estos partidos coperos “lo daremos todo por el Racing, defendemos este escudo.”

El objetivo principal es llegar lo antes posible a los 50-51 puntos en liga que podrían dar la permanencia en la categoría “y a partir de ahí no renunciar a nada.”

Agradecimiento a la afición

Carlos Mouriz también quería agradecer la respuesta de la afición tras el ascenso de categoría, batiendo el récord histórico de abonados del club. “Ha sido muy gratificante, forman una parte muy importante del equipo y este apoyo lleva relacionada una exigencia, un compromiso y hay que dar lo que se pueda” sobre el terreno de juego.

Recordaba que el próximo 15 de septiembre saldrán a la venta aquellos abonos que no fuesen renovados por los abonados de la temporada pasada.

Campo para entrenar y ciudad deportiva

Desde la temporada pasada el Racing de Ferrol entrena habitualmente en el campo de A Gándara y eventualmente en el de Río Seco (Narón), a falta de una ciudad deportiva que el club quiere construir y con el que ya han mantenido conversaciones con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con el que esperan volver a verse en este mes de septiembre para hablar de este tema.

En el Racing de Ferrol son conscientes que la ciudad “tiene los campos que tiene” y por eso el equipo no tiene alternativa por lo que quería agradecer la predisposición de AFAFE y del Concello de Narón para la cesión de los campos. La colaboración con AFAFE va a ir más allá y ya están viendo posibles mejoras en el césped “ya que ellos nos ayudan con las instalaciones y nosotros podemos ayudar ahí.”

Carlos Mouriz reconocía que ya habían visto nueve parcelas de Ferrol y comarca en donde podría ubicarse esta futura ciudad deportiva “y estamos buscando la mejor solución.”

Relevo en la presidencia del club

Hace una semana José María Criado confirmaba su adiós a la presidencia del Racing de Ferrol, tomando su relevo el hasta aquella consejero delegado, Manuel Ansede. Carlos Mouriz tenía palabras de cariño hacia el ya expresidente que siempre “trató de hacer lo que pudo y lo mejor que supo de manera 100% altruista.”

La presidencia del club “supone esfuerzos y sacrificios siendo la representación del club”, recordando que José María Criado “tuvo momentos que lo pasó mal” y ahora “poder ver una respuesta social le llena de gozo y alegría, la situación actual es un sueño”, sabiendo que “él va a seguir estando igual, esta es su casa.”

Respecto al nuevo presidente, Manuel Ansede, el director deportivo recordaba que forma parte del proyecto desde la llegada del Grupo Élite al consejo de administración y es una decisión de la propiedad, teniendo “las mismas obligaciones y deseos, solo que cambia de asiento.”

Joselu volverá al club cuando reciba el alta médica

Joselu no está incorporado a la estructura del club, debido a que en este momento continúa de baja médica de la lesión que le obligó a retirarse de los terrenos de juego, tal y como confirmaba Carlos Mouriz en esta comparecencia.

Reconocía que hablaba casi a diario con él “pero no está para ejercer ningún tipo de trabajo”, por lo que lo primero era su total recuperación “y en el momento que pueda ser posible, Joselu estará.”

Felicitación de LALIGA por la rapidez en las obras del estadio

El Racing de Ferrol, de manera conjunta con el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia, tuvo que hacer obras de emergencia en el estadio de A Malata para adaptarlas a las exigencias de LALIGA para jugar en la categoría.

Carlos Mouriz afirmaba que en las conversaciones con la expedición que LALIGA envió a Ferrol “no se creían que las obras pudieran estar listas en tan poco tiempo, nos lo tomamos como un piropo.”

En la primera conversación con LALIGA “nos dijeron que en mes y medio el club tenía que estar al mismo nivel que clubes que llevan años en la categoría”, lo que supuso un enorme esfuerzo del consejo de administración y del Concello de Ferrol.

El broche de oro a estas obras llegaba el pasado 24 de agosto, cuando Carlos Mouriz recibía una comunicación firmada por el presidente de LALIGA, Javier Tebas, en las que felicitaba al club por la rapidez de las obras, haciéndolas extensibles al Concello de Ferrol.

En estas últimas semanas, toda la gente del club “se ha dejado la vida de 7:30 de la mañana a 3:00 del día siguiente, a veces casi sin comer” para conseguir que el Racing de Ferrol pudiera adaptarse a todas las exigencias de LALIGA en todas las áreas.

Nuevas mejoras en el estadio de A Malata

El estadio de A Malata salvó la papeleta para empezar la liga, pero las obras continúan en la instalación, con ideas de mejora “de manera global tras 30 años sin inversiones”, por lo que ahora se trata de “seguir y de no parar.”

En estos momentos hay 1.422 butacas de la primera y segunda fila del estadio que no salen a la venta por visibilidad reducida o nula del terreno de juego. La idea del Racing de Ferrol es bajar o recortar las chapas para así poder contar próximamente con estas butacas, algo que hasta ahora no se pudo hacer ya que no era lo más urgente de todas las obras.

El Racing de Ferrol también se sumará a los fondos de CVC que ofrece LALIGA para la mejora de sus instalaciones, pero tampoco quería anticipar más sobre este aspecto, debido a que todavía había pendientes varias reuniones con LALIGA.