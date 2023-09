Que hacer este sábado ,día 2, en la zona norte. Actos, fiestas y efemérides

—-Ya quedan 120 días para finalizar el año.

—-Hoy se celebra el Día de Ceuta y el Día de la industria.

—-La Iglesia celebra hoy la festividad de los Santos Antolín (patrón de Palencia), Hermógenes, Zenón y Raquel.

—REFRÁN DEL DÍA

–Por San Antolín el verano llega a su fin.

—-HOY SE CONMEMORA

–Un 2 de septiembre, se declara el conocido «Gran Incendio» de Londres en 1666, que destruyó gran parte de la capital británica, en especial la zona conocida como «City of London». El incendio no terminó hasta el 5 de septiembre. Una de las teorías del incendio es que un panadero de la ciudad olvidó apagar su horno. Para conmemorar aquel 2 de septiembre en Londres hay dos monumentos, uno de ellos, conocido como ‘The Monument’, es una columna de 61 metros de altura situada en el lugar donde se inició el incendio. El segundo fue denominado ‘Golden Boy of Pye Corner’ y señala el punto en el que el incendió terminó.

También un día como hoy se produjo el primer intercambio de información entre dos ordenadores, lo que supuso el origen de Internet.

Hoy 2 de septiembre se celebra el Día de Ceuta cuyo origen homenajea la fecha en que el primer conde de Vila Real Pedro de Menezes, se convirtió en el primer gobernador de Ceuta tal día como hoy de 1415.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día con chubascos. Habrá una temperatura máxima de 21º y una mínima de 16º. Lluvia probable 50 %, por la noche . Humedad 79 %. Viento moderado de 5 a 21 km/h.

El sol sale a las 7,57 horas. Se pone a las 21.07 h.

—-UNIDAD DE DONACIÓN DE SANGRE

–La unidad móvil de donación de sangre se encuentra hoy en Covas, en la explnada de la cooperativa, de 10.00 a 15.00 horas.

—-Horóscopo del 2 de septiembre

Todos los que han nacido día 1 tienen el signo del zodiaco Virgo según el horóscopo.

—-EN EL CONCELLO

–A las 18.30 h. la edil Pamen Pieltain asiste en representación del Concello de Ferrol al partido Parrulo-La Bañeza F.S

–A las 19.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la misa de Acción de Gracias. (Igrlesia del Socorro) por el aniversario de la cofradía Santísima Virgen de la Piedad.

– Posteriormente a las 20.00 horas el alcalde. José Manuel Rey Varela, asiste a la Procesión Extraordinaria de la Santísima Virgen de la Piedad. (Corralón de la iglesia de Dolores)

—-EN LO DEPORTIVO

–A las 16.15 en el muelle del Arsenal de Ferrol, frente a la explanada del antiguo cuartel de instrucción, salida de la Travesía “Abelardo López”, sobre las 17.00 horas entrega de trofeos a la que asiste el conceh¡jal de Deportes, Ricardo Aldrey.

–A las 18.30 horas en el pabellón de A Malata encuentro entre O Parrulo-La Bañeza F.S

–El Pantin Classic Galicia Pro se celebra cada año en el municipio de Valdoviño, en la playa de Pantín.

Este año se lleva a cabo hasta el 3 de septiembre y reune a algunos de los mejores surfistas del mundo, más de un centenar, que regresarán a este municipio de la comarca de Ferrolterra para defender su titulo en las categorías masculina y femenina.

El calendario de competiciones será el siguiente: hasta el 3 de septiembre tendrá lugar el evento principal, el Abanca Pantin Classic Galicia Pro.

Paralelamente a la competición deportiva el Abanca Pantin Classic Galicia Pro cuenta en su programación con actividades de ocio, gastronomía, además de una ludoteca gratuita y la presencia de stands especializados. También habrá actuaciones musicales que correrán a cargo de: Fuah, Edu Calvario, Román Mosteiro, DJ Occy, Pablo Lesuit, Smile, Pajaro Sunrise, A Pelo Rock y muchos más artistas.

—-EFEMERIDES FERROLANAS, 2 SEPTIEMBRE

—Tal día como hoy, en 1870 falleció en A Coruña Juan Flórez Freire, nacido en Ferrol el 9 de enero de 1799 .Fue un alcalde de A Coruña y un gran impulsor del ferrocarril en Galicia.

—-MENINAS DE CANIDO

–Festival de arte urbano Meninas de Canido que se celebra hasta mañana domingoen el barrio de Canido. Durante las tres jornadas festivas todos los asistentes puedenn disfrutar de arte, música, cultura y gastronomía con todos los conciertos, ponencias, pintores y muralistas y los puestos del mercado creativo organizado para la ocasión.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Cedeira

–Este sábado se celebra la Xuntanza cabalar.

El evento comenzará a las 09.30 horas con la reunión de los participantes en el polígono de A Trabe. A las 10.30 horas comenzará la ruta a caballo rumbo a los montes de A Capelada. A media ruta se hará una parada para tomar unos pinchos.

De regreso, los participantes podrán disfrutar de una amena comida en el citado polígono, compuesta por paella, churrasco, pan, bebida, postre, café y chupitos, a un precio de 25 euros.

En esta jornada, a las 16.00 horas, se llevarán a cabo las pruebas de andadura galega (cronometrada), con premios para los mejores ejemplares.

Las personas que lo deseen podrán acudir a la comida aunque no hayan participado en la ruta.

En Narón

–Fiestas de San Icia,

Hoy la sesión vermú estará animada por el grupo Pasión. A partir de las 19.00 horas la charanga Louband animará la fiesta y también habrá atracciones sin ruido. La verbena estará a cargo del grupo Pasión y la orquesta Panamá.

En Neda

Nueva edición de la Festa do Pan de Neda que se celebrará en el paseo marítimo de la villa el próximo domingo 3 de Septiembre, en la que se instalarán puestos de venta de pan. La fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, contará además con actuaciones musicales.

Hoy sábado 2 de Septiembre, a partir de las 21.30 horas dará comienzo la Noite de Bolos en el Paseo Marítimo de Xubia, con Virginia Red, Tandub y Lamatumbá.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

–Se puede visitar en la sala Carlos III de Exponav, del Museo de la Construcción Naval la exposición “Atlánticos” en la que se muestran obras de artistas gallegos y portugueses. Entrada gratuita. Horarios de visita al museo. Hasta el 17 de septiembre. Lunes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas. Sábados, de 10.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.00a 14.30 horas.

–En el Museo Naval muestra de obras de los fondos pictóricos de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF. Entrada gratuita. De martes a viernes, de 9.30 a 13.30. Sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas. Cierra los lunes.

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) durante el mes agosto permanecerá abierto de 10.30 a 14.00 horas. Cierra por las tardes.

–En el Centro Cultural “Torrente Ballester” exposición de obras de la colección de la Fundación del Santo Hospital de Caridad.

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Por las mañanas de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas. También por las tardes, sábados y domingos, de 17-00 a 20.00 horas.

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

–Afundación, la Obra Social de ABANCA, en colaboración con el Colectivo OLLO, presenta en Ferrol su nuevo proyecto expositivo, «Lume. Imaxes dunha terra que arde». Se trata de una muestra fotográfica de calle enmarcada en la estrategia de sostenibilidad transversal de la organización, conformada por un total de 13 paneles con fotografías, realizadas durante los últimos 15 años en Galicia por profesionales de la imagen, La muestra, que también cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol, se podrá ver en la Plaza de España desde hasta el próximo 4 de septiembre.

–En el Castillo de San Felipe, muestra sobre la Batalla de Brión. Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

Moeche

–La muestra de Álvaro Lamas se puede visitar con la entrada del castillo hasta el 30 de septiembre en sala de exposiciones del Centro de Interpretación das Revolucións Irmandiñas. El horario de apertura es el habitual: los miércoles, jueves y viernes de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos el horario es de 11:00 a 14:30h y de 16:00 a 20:00h.

—-QUE PASÓ UN 2 DE SEPTIEMBRE

1906: R. Amundsen alcanza el puerto de Nome (Alaska) tras cruzar el N.O. del Ártico.

1944: La niña judía Anna Frank (de 15 años de edad) es enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz (Polonia). Morirá en marzo de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su hermana, Margot Frank morirá el 9 de marzo de 1945, también de tifus.

1945: A bordo del acorazado Misuri, Japón firma su rendición, con lo que termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial

1970: El Parlamento de India anula los privilegios de los 279 maharajas e iguala al resto de la ciudadanía.

1991: Inauguración del puente sobre el río Guadiana entre Ayamonte (Huelva) y Vila Real (Portugal).

1998: El Parlamento valenciano aprueba la ley de creación de la Academia valenciana de la Lengua.

2011: El Congreso aprueba la reforma constitucional que establece una regla de estabilidad presupuestaria.

2020: Antonio Banderas, medalla de honor de la Sociedad General de Autores de España (SGAE).