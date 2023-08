O BNG de Ferrol considera «insensato» as diferentes decisións adoptadas polo alcalde da cidade

A través dun comunicado Iván Rivas, portavoz do BNG de Ferrol, expresa que «decisións como a de reabrir ao tráfico rodado rúas nun barrio histórico e declarado BIC como A Magdalena, a de sepultar e ocultar a historia da cidade en barrios como Ferrol Vello na rúa San Francisco para despois inventarse un relato sobre ás orixes de Ferrol, a de elevar a velocidade dos vehículos a 50 km/h nas rúas do ámbito urbano, a de insistir na cultura do formigón e do chapapote en espazos como a Rúa da Igrexa suprimindo vexetación ou o feito de que este goberno contemple a posibilidade de substituír árbores por prazas de aparcadoiro en ámbitos como a praza do Carbón, evidencian que estamos diante dun Alcalde insensato e que actúa con fórmulas caducas de cando as cidades sometían a súa ordenación ao tráfico rodado e onde a nosa historia era sepultada e terxiversada».

«É curioso ademais que dentro desta voráxine negacionista e terraplanista, o único que se salva é o radar de A Malata, xestionado por unha empresa privada e que actualmente continua a facturar e para o que xa se anunciou a súa permanencia nalgunha outra localización, independentemente da súa necesidade ou non, demostrando que neste caso a prioridade é o afán recadatorio máis que a regulación ou ordenación do tráfico»

Rivas pediulle ao PP que «abandone este comportamento insensato desde o punto de vista urbanístico e negacionista da nosa historia e mire cara o seu redor para ver o que se está a facer noutros lugares. Que reflexione sobre o feito de que mentres hai cidades que levan anos avanzando no proceso de recuperación do espazo público para as persoas, en Ferrol están a desfacer o escaso camiño andado, que hoxe o desenvolvemento de zonas verdes no corazón das cidades é unha prioridade e que a recuperación do pasado e a posta en valor dos seus vestixios no canto de ocultalos é unha oportunidade»

O portavoz nacionalista pediulle ao PP que «deixe de mirar cara atrás para buscar as solucións dunha cidade como Ferrol que o que precisa é romper coas inercias do pasado para enfrontar o futuro con decisión»