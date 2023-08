Carolina Santos, do «Ría de Ferrol» campiona galega absoluta de milla en ruta. Andrea Díaz (At.Narón) en Sub 18

Carolina Santos do Ría Ferrol e Gustavo Santiago do Triatlón Poio, resultaron gañadores na categoría absoluta do Campionato Xunta de Galicia de Milla en ruta disputado o sábado 26 no Concello de Lourenzá.

Xunto aos gañadores absolutos, compartiron postos de podio Andrea Díaz do Atletismo Narón e Julia Salvado do S.D.Compostela Atletismo na categoría femenina e Anxo Lado da A.D.Olimpia e Alan Sardinero do C.D.Pinarium na masculina.

De igual modo tamén se celebrou o Campionato Xunta de Galicia de 1K en ruta para as categorías Sub10, Sub12, Sub14 e Sub16 e a Milla Popular Lourenzá fin de etapa camiño norte.

A proba organizada polas Escolas Deportivas de Lourenzá, contou cunha ampla participación e un tempo climatolóxico desigual que malia elo, non desanimou a asistencia dun nutrido público que se xuntaría nas inmediacións do circuito.

Gañadores do Campionato Xunta de Galicia de Milla en ruta

Absoluta . Carolina Santos (Ría Ferrol) e Gustavo Santiago (Triatlon Poio)

. Carolina Santos (Ría Ferrol) e Gustavo Santiago (Triatlon Poio) Sub18 . Andrea Díaz (At.Narón) e Christian Sierpes (S.A.Trega)

. Andrea Díaz (At.Narón) e Christian Sierpes (S.A.Trega) Sub20 . Carolina Santos (Ría Ferrol)

. Carolina Santos (Ría Ferrol) Sub23 . Pablo Fernández (C.A.Ribadeo)

. Pablo Fernández (C.A.Ribadeo) Máster 35 . Elena Suárez (C.A.Sada) e Adrián Vijande (Ría de Foz)

. Elena Suárez (C.A.Sada) e Adrián Vijande (Ría de Foz) Máster 40 . Paula Rosales (Pinarium) e Amador Pena (S.D.Compostela)

. Paula Rosales (Pinarium) e Amador Pena (S.D.Compostela) Máster 45 . José Miguel Gómez (C.A.Pino)

. José Miguel Gómez (C.A.Pino) Máster 50 . Purificación Anegas (C.do Miño) e Rubén García (Maderas Barcia L.C.)

. Purificación Anegas (C.do Miño) e Rubén García (Maderas Barcia L.C.) Máster 55 . Fernando A. Ojea (Ourense Atletismo)

. Fernando A. Ojea (Ourense Atletismo) Máster 60 . José M.Fernández (Verxel Nutrición)

. José M.Fernández (Verxel Nutrición) Máster 65 . Mª Angeles Rodríguez (A Silva) e Nemesio Gutiérrez (At.Friol)

. Mª Angeles Rodríguez (A Silva) e Nemesio Gutiérrez (At.Friol) Máster 70. Domingo Álvarez (Independete)

Domingo Álvarez (Independete) Máster 75. Antonio Hernández (Mochila Deporte)

Gañadores do Campionato Xunta de Galicia de 1K. ruta