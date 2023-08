O BNG de Ferrol busca reorientar os orzamentos municipais

Iván Rivas, portavoz do BNG no Concello de Ferrol, presentou este xoves 24 de agosto as emendas ao borrador de orzamentos municipais do goberno do PP para o ano 2023 co obxectivo de seren debatidas na sesión plenaria extraordinaria do venres co obxectivo de reorientar a política económica da cidade facéndoa máis equitativa e xusta coa veciñanza de Ferrol.

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, sinalou que «as 35 emendas rexistradas polo BNG ao documento orzamentario procuran reorientar a política económica do concello en tres eixos»:

«Fortalecer a administración local coa incorporación de persoal ao plantel municipal no canto de contratar asesores e persoal directivo ao servizo do Alcalde e reducindo o gasto en privatizacións»

«Resolver os problemas de infraestruturas deportivas, culturais e de servizos da cidade máis urxentes aproveitando que actualmente as regras fiscais de limitación de gasto están en suspenso para así rematar coa política de austeridade que tantos prexuízos está a provocar na cidade mediante o desenvolvemento destes investimentos»

«Desenvolver unha política fiscal na que rematemos cos privilexios de empresas privadas ou entidades públicas como A. Portuaria ou Ministerio de Defensa que non contribúen a economía municipal e así rebaixar a carga tributaria sobre os veciños e veciñas da cidade tendo en conta aos colectivos máis desfavorecido»

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, lembra que «a proposta de orzamentos evidencian que para o PP a única política económica que existe é a política de austeridade económica, unha política que ten graves consecuencias para unha cidade como Ferrol. O feito de que os ingresos correntes superen en máis de 2,2 millóns de euros aos gastos demostra que en Ferrol seguimos a ingresar máis do que gastamos. Un absoluto contrasentido e un absurdo nunha cidade que precisa xustamente o contrario»

Iván Rivas considera que «o concello debería desenvolver un esforzo inversor e de contratación de persoal co fin de recuperar e prestar os servizos nunhas condicións adecuadas tal e como están a demandar os veciños desta cidade, unha cuestión que deberia facer reflexionar ao goberno local xa que continuar por esta senda é unha senda equivocada que deberiamos revertir»