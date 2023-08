Últimos días para inscribirse en la carrera nocturna «corre por Ferrol»

El Ayuntamiento de Ferrol organiza la décima edición de la Carreira Nocturna Corre por Ferrol, que se celebra el viernes, 1 de septiembre, a partir de las 22 horas.

El edil de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, ha presentado este jueves 25 de agosto la cita deportiva, de carácter

popular, acompañado por Iván Sanmartín, presidente de la Federación Gallega de Atletismo; Sara Lendoiro, en representación de Gadis y Juan Carlos Riveiro, responsable de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Social del Armada en Ferrol.

Aldrey ha destacado la singularidad de esta prueba, por «discorrer por emplazamentos singulares da cidade», como el puerto, el barrio de la Magdalena y el Arsenal Militar, de ahí que el edil agradeciese expresamente la colaboración de la Armada, «que sempre que se lle solicita accede a abrir as súas instalacións á cidadanía».

En lo puramente deportivo, la carrera se estructurará en ocho categorías, que van desde los más pequeños (nacidos en el 2018 y anteriores) hasta la absoluta. La primera salida, la de los pequeños, será las 21 horas (50 metros); la sub 8 (250 metros) saldrá a las 21:05; la sub 10 (500 metros) a las 21.15; sub 12 y sub 14 (900 metros), a las 21.30 horas sub 16 y sub 18 (2.000 metros), a las 21.45. Por último, a las 22 horas, saldrán los participantes en la carrera absoluta, con una distancia de 5 kilómetros.

Recorrido: calle Real, rúa Espartero, avenida Breogán, carretera Alta del Puertorto; calle Baterias, carretera Porto Graña, F-15; puerto de Curuxeiras; xiro, puerto de Curuxeiras, estrada Porto-A Graña, entrada en el Arsenal por la puerta de la Cortina; salida del Arsenal pola praza de Galicia, Irmandiños, calle Carmen, Callao, praza de España, calle María, calle Tierra, calle Real, meta.

La inscripción, gratuita, podrá formalizarse hasta el 29 de agosto a las 22 horas en la web de la Federación Gallega de Atletismo carreirasgalegas.com

Hasta ahora hay más de 250 inscritos, a falta de cinco días para cerrar el plazo.

La prueba nocturna pertenece al Circuito de Carreras Diputación de A Coruña