El alcalde de Ferrol firma un bando invitando a la ciudadanía a festejar «na rúa» los logros deportivos

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela,y el presidente del Racing, José María Criado, ofrecieron en la mañana de este jueves una rueda de prensa pra dar el pistoletazo de salida a las obras realizadas en el estadio de A Malata (momentos después se recibió el visto bueno de La Ligar para jugar los encuentros en el estadio reconociendo que las obras realizadas ya lo permitían)

Rey Varela dio cuenta del bando que firmó este mismo jueves a través del cual invita a los ferrolanos y ferrolanas a festejar los logros de los clubes locales. “Convidando a la ciudadanía a través de las peñas deportivas y colectivos de aficionados a celebrar en las calles de la ciudad las previas de las competiciones y resultados de los equipos ferrolanos en la élite”.

El alcalde deseó que el domingo sea “un día muy especial para el Racing y para nuestra ciudad” ante el encuentro con el Sporting de Gijon en la Malata. Así recordó el ascenso del equipo ferrolano el pasado 27 de mayo y de como las calles se llenaron de gente para celebrar esta victoria.

«Cuando nos unimos todos somos capaces de lograr cualquir cosa»

El alcalde rcordó aquello de que «cuando nos unimos somos capaces de lograr cualquier cosa» He hizo un pequeño resumen de como de no poder jugar el Racing en A Malata si lo hará ya a partir de este domingo. «El 17 de junio tomó posesión la nueva corporación y una semana más tarde, el 26 junio, el Racing de Ferrol recibió la notificación de que el estadio no estaba preparado para jugar en segunda división. Trabajamos juntos para intentar una solución, así el 29 de junio nos reunimos ya con la directiva de directiva del Racing”

«El 7 de julio la concejala de Urbanismo acompañada de técnicos municipales visitó el estadio para comprobar las deficiencias y realizar la propuesta de declaración de emergencia para estas actuaciones. Diez días más tarde, el 17 de julio, la junta de gobierno local aprobó las obras de emergencia y solicitar una ayuda a la Xunta de Galicia para la financiación de las mesas. El Consello de la Xunta dio el visto bueno el 20 de julio y un día más tarde se firma el convenio». “Las obras comenzaron el 31 de julio y, en menos de un mes, estan listas las actuaciones imprescindibles para poder jugar en la segunda división, como son las rejas exteriores, pintado, adecuación del fondo sur y preferencia, instalación eléctrica, de emergencias, sistemas contraincendios de todo el estadio y accesibilidad». Repitió que «lo importante es que cuándo nos unimos todos somos capaces de cualquier cosa, y por eso pedimos a los ferrolanos que salgan a la calle para esta previa”.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Además, debido a la previsión de una gran afluencia de aficionados se establece un dispositivo especial, que contempla varias medidas:

· Abrir el recinto de FIMO como zona de aparcamiento disuasorio.

· Se habilitará un carril del vial de Con los -que es lo que rodea FIMO circundando la parte posterior del recinto- para estacionamiento. Es un vial de sentido único, así que se mantendrá la circulación, pero habilitando el carril de la derecha para estacionamiento.

· Vías de entrada naturales: Raposeiro y FE-15.

· Presencia Policial: acompañamiento por parte de la Policía Local a los aficionados. Los seguidores racinguistas se concentrarán en el barrrio de La Magdalena. Subirán a pie por Concepción Arenal, Crucero de Canido, Marola hasta Raposeiro. Saldrán del centro sobre las 16 horas. Previsión de llegada a Raposeiro sobre las 16:15 horas y entrada en el estadio a las 16:30 horas.

· Durante el paso de los aficionados por Raposeiro se cerrará el tramo al tráfico rodado (entre las 16:15 horas y las 16:30 horas aprox).

El alcalde de Ferrol recomendó “acudir con tiempo de antelación en caso de ir en coche”, ya que está previsto unos 10.000 asistentes. Efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja velarán por la seguridad del público.

Por su parte, el presidente del Racing, José María Criado, insistió en que “es un acto importante para el deporte de Ferrol”, al tiempo que “agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento de Ferrol, que en corto plazo de tiempo llevó a cabo las mejoras necesarias” y la unión con el Racing, “el equipo de España con más simpatías”.