Nauta teatro trae a Valdoviño o espectáculo de temática ambiental “A barca do inferno”

O Concello de Valdoviño programa este venres 25 no parque de Marnela, como prólogo do Pantín Classic, o espectáculo “A barca do inferno”. A partir das 21 horas, a compañía Nauta Teatro porá en escena na contorna da praia de Pantín esta sorprendente produción de temática medioambiental, que explora a situación actual do medio mariño.

Partindo do clásico «Auto da barca do inferno» do portugués Gil Vicente, esta emerxente compañía galaico-francesa propón una mirada crítica sobre a gravidade dos nosos actos, mostrados dende a perspectiva dos habitantes do ecosistema acuático.

Monicreques, máscaras, música en directo, sátira e traxedia conforman os ingredientes esenciais desta obra, que pon o foco nos vertidos residuais ao mar, na pesca masiva e, en definitiva, na emerxencia climática que está a vivir o planeta.

“A barca do inferno” é unha coprodución do Centro Dramático Galego e chega Valdoviño, co financiamento da Xunta de Galicia, a través da Axencia de Turismo de Galicia e Abanca, no marco das axudas destinadas a Concellos con Festas de Interese Turístico de Galicia como é o caso do Abanca Pantín Classic Galicia Pro

En caso de chuvia, o espectáculo trasladarase á Casa da Cultura de Valdoviño.