Dictaminados los presupuestos 2023 del Concello de Ferrol irán a pleno extraordinario

La concejala de Hacienda del Concello de Ferrol, Susana Sanjurjo, ha revelado que, tras la celebración de dos comisiones y después de dos mesas de negociación del capítulo 1 con los sindicatos, este martes 22 de agosto se han presentado para dictaminar los presupuestos en la comisión de Hacienda.

Los grupos municipales han reservado su dictamen para el pleno, salvo el BNG que ha votado en contra. La sesión plenaria de carácter extraordinaria se celebrará este viernes 25 a las 10 de mañana.“Dada a urxencia da aprobación do documento máis importante de calquera administración, o Goberno local someterá a votación o orzamento para o que resta de 2023 este venres”.

Susana Sanjurjo ha insistido en que que “Ferrol non pode perder nin un minuto máis. Unha vez aprobado en pleno, o orzamento deberá estar a exposición pública durante 15 días hábiles e voltará ao pleno para a súa aprobación definitiva e para resolver as alegacións, no caso de que se presenten. Así o Goberno confía en que a finais de setembro, principios de outubro, poida entrar xa en vigor. Ferrol terá orzamento este ano para non perder todo o exercicio do 2023”.

Tras la aprobación definitiva, «o Goberno comezará a traballar na elaboración do orzamento do 2024 para que poida entrar en vigor o 1 de xaneiro»