Se abre el plazo en Ferrol para que empresas locales participen en SICTED

El Ayuntamiento de Ferrol ha abierto el plazo para que las empresas de la ciudad puedan apuntarse en el proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos, SICTED

«É un proxecto promovido polo Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), que traballa con empresas/profesionais do sector turístico de até 37 oficios diferentes, co obxectivo de mellorar a experiencia e a satisfacción do turista» ha revelado la concejala de Turismo, Maica García.

Las empresas y profesiones que pueden participar son comercios de todo tipo con una clientela importante de turistas y visitantes, taxistas, alojamientos turísticos, empresas de transporte turístico, cafeterías y restaurantes, guías turísticos, museos…

La participación es totalmente gratuita, ya que el coste de su implantación está subvencionado por el Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Sociedad Mixta de Turismo, y por la Diputación Provincial de A Coruña, ya que es una de las acciones contempladas en el Programa de subvenciones para entes de gestión turística de la provincia en el año 2023. Este año se busca incorporar 10 nuevas empresas para empezar a mediados del mes de septiembre.

El Ayuntamiento de Ferrol trabaja en este proyecto desde el año 2012, actualmente son 30 las empresas y profesionales del municipio que cuentan con la marca de calidad SICTED. “É un recoñecemento ao esforzo e compromiso coa calidade e a mellora continua, á vez que distingue ao establecemento fronte á competencia” ha señalado la concejala de Turismo.

El SICTED ofrece a las empresas participantes, entre otros beneficios, mejorar la gestión interna, especialmente la de los procesos relacionados con la satisfacción del cliente, incrementar la cualificación del equipo mediante el plan formativo gratuito que consta de dos formaciones colectivas anuales y asesorías individuales. Además de poder participar en el mayor proyecto de calidad turística desarrollado en España, junto con más de 6.500 empresas distinguidas.

Entre los beneficios para el destino turístico están ofrecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios turísticos, incrementar la implicación y participación de los empresarios en el desarrollo turístico del destino y participar junto con 256 destinos en un proyecto a nivel nacional.

La concejala ha manifestado que las empresas con sede en Ferrol interesadas en sumarse al proyecto deberán solicitado hasta el 28 de agosto través de la https://www.calidadendestino.es/contenidos/adhesionsistema.aspx

Se adjuntan las declaraciones de la concejala de Turismo Maica García